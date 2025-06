Auf diesem – zugegebenermaßen intellektuell grob unbefriedigenden Niveau – verharrt die deutsche Migrationsdebatte unterm Strich seit Jahren. Nur dadurch dynamisiert, dass die große Willkommenskultur der Jahre 2015 und 2016 mittlerweile abgelöst wurde durch eine breite Skepsis gegenüber Zuwanderung, was sich unter anderem an den Ergebnissen der vergangenen Bundestagswahl und am derzeitigen Umfragehoch der AfD ablesen lässt.