Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Dr. Jannika Jahn ist Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Sie forscht zu internationalem Umweltrecht sowie der Verantwortlichkeit von Staaten im Klimaschutz und arbeitet derzeit an ihrer Habilitation.

Frau Jahn, am 23. Juli hat der Internationale Gerichtshof sein lang erwartetes Gutachten zum Klimaschutz veröffentlicht, nach dem Staaten völkerrechtlich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen verpflichtet werden können. Welche ersten Reaktionen haben Sie darauf wahrgenommen – sowohl aus der juristischen Fachwelt als auch vonseiten der Staaten?