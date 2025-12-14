- Merz sieht uns „auf gutem Weg“, während die Wirtschaft abschmiert
Der Kanzler verbreitet Durchhalteparolen, während das ifo-Institut ein düsteres Bild malt. Lange wird sich das Land das nicht leisten können, ohne irgendwann vor noch größeren Problemen zu stehen.
Am Donnerstag dieser Woche veröffentlichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf seinem Kanzleraccount auf X eine Durchhalteparole. Alle bisherigen Entscheidungen der Bundesregierung würden auf die drei großen Ziele Wachstum, Sicherheit und Sozialstaat einzahlen. Und dann sagte er noch den Satz: „Wir befinden uns auf einem guten Weg, den wir entschlossen weitergehen.“ Das erinnerte an einen SED-Parteitag, auf dem sich die Genossen trotz katastrophaler Versorgungslage für die Planübererfüllung abfeiern.
