Ifo-Konjunkturprognose Merz sieht uns „auf gutem Weg“, während die Wirtschaft abschmiert

Der Kanzler verbreitet Durchhalteparolen, während das ifo-Institut ein düsteres Bild malt. Lange wird sich das Land das nicht leisten können, ohne irgendwann vor noch größeren Problemen zu stehen.

VON MATHIAS BRODKORB am 14. Dezember 2025 5 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Am Donnerstag dieser Woche veröffentlichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf seinem Kanzleraccount auf X eine Durchhalteparole.  Alle bisherigen Entscheidungen der Bundesregierung würden auf die drei großen Ziele Wachstum, Sicherheit und Sozialstaat einzahlen. Und dann sagte er noch den Satz: „Wir befinden uns auf einem guten Weg, den wir entschlossen weitergehen.“ Das erinnerte an einen SED-Parteitag, auf dem sich die Genossen trotz katastrophaler Versorgungslage für die Planübererfüllung abfeiern.

Jens Böhme | So., 14. Dezember 2025 - 18:24

Was wären die Deutschen ohne Ihre endlosen Debatten und Diskussionen, wer wann wieviel Geld raushauen solle? Die deutsche Wirtschaft hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem zahnlosen Tiger verwandelt, weil deren Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte sich zu klimawandelgeschädigten Hornochsen stetig entwickelt haben.

