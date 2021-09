So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Am Tag 16 hatten sie es geschafft. Es passierte, was passieren musste, wenn junge Erwachsene die Nahrung verweigern, um die Politik unter Druck zu setzen. Jacob, 27, war im Regierungsviertel kollabiert. Ein Rettungswagen kam. Er brachte ihn schon nach einigen Stunden wieder zurück – und mit ihm auch Journalisten aus der ganzen Welt.

Ein Statement aus dem Bundeskanzleramt hatte sie auf den Hungerstreik der jungen Aktivisten aufmerksam gemacht. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte ihrem kollabierten Anführer gute Besserung gewünscht – nicht ohne ihm eine Mahnung mit auf den Weg zu geben: In der politischen Debatte um Klimaschutz sei zwar jeder Vorschlag und jede Anregung willkommen. „Aber bitte ohne sich selbst zu gefährden.“

Ein Hungerstreik also. Nein, das ist keine spontane Aktion von enttäuschten Fridays-for-Future-Aktivisten. Hier ziehen Profis die Strippen, das zeigt ein Besuch im Protestcamp. Es gibt ein Verpflegungszelt, ein Medienzelt und einen Toilettenwagen. „Fast voll, nur im Notfall benutzen“, hat jemand mit Kreide an die Tür gekritzelt. Freiwillige Helfer kommen und gehen. Zwei Männer drapieren gerade eine Matratze aus einem Zelt so auf die Wiese, dass man das Paul-Löbe-Haus im Hintergrund sieht, wenn sich einer der Aktivisten für die Kameras erschöpft darauf niedersinken lässt.

Dreharbeiten für einen Weltuntergangsfilm?

Dieser Wahlkampf treibt bizarre Blüten – nicht nur hier. Es gab schon Plakate mit dem Aufruf, die Grünen zu hängen. Da waren die Kinder in einer Late-Night-Show bei Pro Sieben, denen über einen Knopf im Ohr Fangfragen an die Kanzlerkandidaten von SPD und CDU eingeflüstert wurden. Und jetzt gibt es eben dieses Protestcamp. Man findet es im Dreieck zwischen Hauptbahnhof, Reichstag und Kanzleramt. Wüsste man nicht, dass seine Initiatoren hier für Bilder posieren, um den Wahlkampf aufzumischen, könnte man auf die Idee kommen, es werde ein Film über den Weltuntergang gedreht.

Seine sechs Hauptdarsteller sind alle zwischen 19 und 27, der Hunger hat Spuren in ihren Gesichtern hinterlassen. Eingefallen und hohlwangig sehen sie aus. Das Sprechen fällt ihnen langsam schwer. Aber unter lauter gut frisierten und perfekt geschminkten Politikern und Politikerinnen fallen diese Aktivisten auf. Und nur darum geht es ja in diesem Wahlkampf: um Aufmerksamkeit.