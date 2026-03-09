Wer regiert demnächst in Baden-Württemberg? Noch vor einigen Wochen schien es ausgemachte Sache zu sein, dass der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel bei der Landtagswahl das Rennen machen und neuer Ministerpräsident werden würde. Doch dann kam es ganz anders: Die Grünen mit Cem Özdemir legten eine fulminante Aufholjagd hin, müssen sich aber vorwerfen lassen, im Wahlkampf mit schmutzigen Tricks gearbeitet zu haben – Stichwort „Rehaugen-Video“. So, wie es derzeit aussieht, heißt der Nachfolger des seit 15 Jahren regierenden Winfried Kretschmann denn auch Özdemir. Will sagen: Die Grünen haben allem Anschein nach die Villa Reitzenstein verteidigt.

Aber können die Christdemokraten jetzt einfach so tun, als wäre nichts gewesen, und sich mit der Juniorrolle in einer Koalition mit dem bisherigen Bündnispartner zufriedengeben – zumal die politischen Vorhaben der beiden Parteien mitunter völlig konträr sind? Fakt ist: Das wird kein Spaziergang. Warum es für Manuel Hagel am Schluss nicht gereicht hat, wie es jetzt weitergeht in Baden-Württemberg, was das dortige Wahlergebnis für die Bundespolitik bedeutet, und wie die abgestrafte SPD reagieren wird, darüber spricht Chefredakteur Alexander Marguier in dieser Sonderausgabe des Podcasts Politik mit dem Cicero-Autor und früheren FAZ-Herausgeber Hugo Müller-Vogg.

Alexander Marguier (li.) / A. Berghäuser und Hugo Müller-Vogg

Das Gespräch wurde am 9. März 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



