Patin Angela Merkel stets im Hintergrund

Der Anfang von Seehofers langem Ende fällt ziemlich genau auf den späten Abend des 4. September 2015, ein Freitag. Die Bundeskanzlerin hatte den damaligen bayerischen Regierungschef via SMS über ihre später als „Grenzöffnung“ bezeichnete Entscheidung informiert, in Budapest gestrandete Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Doch Horst Seehofer weilte übers Wochenende in seinem Ferienhaus im Altmühltal und war nicht erreichbar. Angeblich hatte er sein Handy abgeschaltet, und von da an erschien der starke Mann aus Bayern nur noch wie ein Zaungast historischer Ereignisse. Die von ihm geführte CSU konnte den Migrationsströmen in den folgenden Jahren außer vollmundigen Ankündigungen und angedrohten Verfassungsklagen nichts entgegensetzen. Der daraus entstandene Vertrauensverlust, die daraus erwachsenen Streitereien mit der CDU bis hin zum Beinahe-Bruch der Fraktionsgemeinschaft im Bundestag, der Absturz bei der Landtagswahl: die „Mutter aller Probleme“ stand als Patin stets im Hintergrund.