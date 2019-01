Horst Seehofer und Angela Merkel

So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Das politische Paradox dieser Tage: Dinge geschehen, aber nichts passiert. Die CDU hat vor Weihnachten nach 17 Jahren eine neue Vorsitzende bekommen, die CSU am Wochenende mit der Wachablösung von Horst Seehofer zu Markus Söder nah zehn Jahren auch. Das sind eigentlich große personelle Veränderungen, aber sie zeigen kaum Wirkung in den Umfragen. Einen kleinen Hopser nach oben hat die Union unmittelbar nach der Wahl von Annegret Kramp-Kartenbauer gemacht. Das war es aber auch schon. Ansonsten sind die Werte aller Parteien so festgefroren wie draußen die zu Eis erstarrten Pfützen. Keine Spur von Aufbruch oder Umbruch.

Warum ist das so?

Horst Seehofer hat in seiner ziemlich kühl rezipierten Rede sein tagesaktuelles Horoskop aus dem Donaukurier zitiert. Er verliere nicht das Gesicht, wenn er eine einmal getroffene Entscheidung zurücknehme, habe ihm das Horoskop mitgeteilt, sagte Seehofer. Und blickt in einen schockstarren Saal, der sich erst wieder entspannte, als Seehofer bemerkte, dass er das vielleicht früher, aber nicht mehr heute als Handlungsanweisung begreife.

Parteizentralen sind nicht entscheidend

Früher. Das ist ein gutes Stichwort. Das passendere Horoskop für Seehofer wäre an diesem Tag gewesen: „Trauern Sie keinen verpassten Gelegenheiten hinterher.“ ER hätte so viele Gelegenheiten gehabt, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Er wollte bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik – und tat es nicht. Er wollte zurücktreten als Innenminister im Sommer des Missvergnügens 2018 – und tat es nicht. Er wollte seinen Verfassungschef im Ministerium behalten – und schaffte es nicht. Aber persönliche Konsequenzen hat er nie gezogen.

Über all dem ist Seehofer eben doch passiert, was das Horoskop aus dem Donaukurier negierte. Er hat sein Gesicht verloren. Und zwar schon lange. Er hat viele Gelegenheiten für einen ehrenhaften und ehrenwerten Abgang verpasst. Und bleibt doch auch nach seinem Rücktritt als CSU-Vorsitzender weiter Bundesinnenminister. So wie Angela Merkel nach ihrem Rückzug vom Parteivorsitz weiter Kanzlerin bleibt.

Parteizentralen sind für die Wählerinnen und Wähler interessant, aber nicht entscheidend. Sie blicken nicht auf das Konrad-Adenauer-Haus, sondern aufs Kanzleramt. So lange dort und ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt im Innenministerium beispielsweise die gleichen Leute sitzen, wird sich auch in der Wählergunst nichts ändern.

Diese Große Koalition unter Führung der Union und Angela Merkel ist vor mehr als zwei Jahren mit dem schlechtesten Wahlergebnis für die sie bildenden Parteien faktisch abgewählt wurde. Sie hat das aber nicht beherzigt, vor allem haben es die Wahlverlierer nicht beherzigt. Sie sind alle einfach geblieben, bis auf Martin Schulz, und der ging auch erst, als ihn seine SPD mit aller Gewalt abräumte.

Erste Impulse

Annegret Kramp-Karrenbauer hat als Schlüsselfigur für einen allgemeinen Aufbruch bisher vor allem ein freches Mundwerk gehabt. Sie hat auf den etwas täppisch erhobenen Anspruch des unterlegenen Konkurrenten Friedrich Merz auf einen Ministerposten mit der schnippischen Bemerkung reagiert, sie habe das Kabinett durchgezählt und alle Positionen seien besetzt. Und sie hat gesagt, eine Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik unter Angela Merkel sei „keine Zeitverschwendung“ – eine unmittelbare Anspielung auf eine Äußerung der Kanzlerin, die bei einem Landesparteitag im Herbst einmal verfügte, man würde mit so einer Rückschau nur „Zeit verplempern“.

Aber das sind alles Worte, Spiegelfechtereien. Zurückkehren zur CDU werden die unionsaffinen Wählerinnen und Wähler erst, wenn eine neue Zeitrechnung mit neuen politischen Maximen mit dem Ende Angela Merkels als Kanzlerin beginnen kann. Und all die Merkel-Restanten als Minister, die Kramp-Karrenbauer durchgezählt hat, ebenfalls ihren Abschied nehmen.

Erst wenn sich also personell wirklich etwas tut, wird in den Umfragen etwas passieren. Solange der zähe Abschied der Verlierer von der Macht sich jedoch weiter hinzieht, nicht. Die Hessenwahl im vergangenen Herbst hat den ersten Impuls gegeben, der zur Abgabe des Parteivorsitzes von Angela Merkel führte. Den zweiten und entscheidenden Schubs könnte die Europawahl im Mai, spätestens die drei ostdeutschen Landtagswahlen kommenden Herbst geben. Dann erst tanzen die Verhältnisse.