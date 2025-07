Wie nicht anders zu erwarten war, schlugen die Wellen hoch. Das linke politische Lager wies den Vorschlag einhellig zurück. Die Hamburger Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) „hält diese Idee für grundfalsch, weil sie etwas Ausgrenzendes transportiert“. Auch die linksliberale Presse stimmte in den Ablehnungschor ein. Silke Fokken schreibt im Spiegel: „Der Vorstoß setzt ein falsches Signal, weil er viele Faktoren der Schulmisere ausblendet, migrantische Kinder stigmatisiert und auf rechtspopulistische Narrative einzahlt.“ Sie hält die These, dass ein vernünftiger Unterricht in Klassen mit einer Mehrheit von Schülern mit Migrationsgeschichte nicht mehr möglich sei, für „Blödsinn“. Was aber, wenn dieser „Blödsinn“ die Wirklichkeit in unseren Schulen abbildet?