Hochwasserkatastrophe - „Der Zusammenhalt ist riesig“

Bad Münstereifel gehörte Mitte Juli zu den am stärksten betroffenen Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen. Im Interview mit „Cicero“ berichtet Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian (CDU) vom aktuellen Stand der Aufräumarbeiten und warum sie trotz der schweren Zerstörungen optimistisch in die Zukunft blickt.