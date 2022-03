Noch vor vier Jahren bereiste ich mit ukrainischen Freunden die Waldkarpaten und Lwiw. Nun saß ich im Büro wie gelähmt vor einem Bildschirm mit dem Liveticker der Zerstörung, nebenbei wieder eines dieser Zoom-Meetings mit Fassungslosigkeit. Da kommt eine Sprachnachricht von einem Verein „Ukrainische Landsleute in Thüringen“ herein: „Habt ihr einen Fahrer? Unser Hilfskonvoi ist schon an die Grenze gefahren, aber die haben nicht alles mitbekommen. Es sind noch Kartons mit Medizin und Verbandszeug da, kann das jemand hinbringen?“, fragt Vasyl in gebrochenem Deutsch. Es ist Montagabend 20.30 Uhr. Alle haben feste Jobs, Familien, Verpflichtungen. „Passt das in einen Kombi?“, frage ich zurück und habe mich damit eigentlich schon entschieden. Vasyl schickt mir den Kontakt zum Lager, wo ich die Kisten abholen soll. Kurz nach Mitternacht fahre ich los, einer meiner Freunde aus einem Wohltätigkeitsverein hat mir Brote geschmiert und eine Kanne Kaffee gekocht. Bis unters Dach ist jeder Zentimeter im Kombi mit beschrifteten Kartons vollgestopft. Essenskonserven, Medizin, Verbandszeug. Ich bekomme eine Adresse an der polnisch-ukrainischen Grenze, zu der auch der restliche Konvoi unterwegs ist.

Knapp 1000 Kilometer von Erfurt, die Strecke ist weitestgehend leer, und ich komme gut durch. Es ist der Transit zwischen Krieg und Frieden. Meine Transitzone zwischen Komfortzone und einem nicht näher beschreibbaren Gefühl von Pflicht. Zwischen polnischen LKW habe ich eine Stunde auf dem Rastplatz geschlafen, dann ging es weiter. Ich wollte den Hilfskonvoi aus Erfurt möglichst noch einholen, damit wir gemeinsam die Waren auf die LKW Richtung Lwiw verladen und zusammen zurückfahren können. Dienstag kurz nach 11 komme ich an. Da stehen in einer Reihe schon die Transporter mit Erfurter Kennzeichen, haben bereits entladen und warten nun auf Flüchtlinge, die sie auf der Rücktour mitnehmen wollen. Alles wirkt sehr organisiert, aber auch angespannt. Das Gelände ist abseits, aber gut erreichbar und nah an der Grenze. Man will mich erst nicht durchs Tor lassen, bis ich dann Vasyl sehe, der mit der Sprachnachricht. Sofort kommen fünf oder sechs polnische und ukrainische Helfer, die meine Ladung auf einen großen LKW verladen. Die Männer sehen unerschrocken aus und bereit zu was auch immer.