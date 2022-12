Am Ende bleibt vielleicht nur der Berg. 140 Meter thront er an dieser Stelle über dem Mittelrheintal. Unten im kalten Wasser liegt die Rüdesheimer Aue. Etwas weiter westlich ragt der Binger Mäuseturm aus den Fluten heraus. Droben aber am Kamm, über den zu dieser Jahreszeit bis aufs Holz entblätterten Weinstöcken, erstreckt sich die alte Klosterabtei Sankt Hildegard. Wie bei einer Burg ziehen sich ihre dunklen Mauern über den weiten Klosterberg hinweg. Ab und an und nur vereinzelt tauchen aus dem Winternebel Spaziergänger auf dem flach abfallenden Südhang auf. Der leichte Nieselregen hat ihre Silhouetten verwischt. Ohnehin aber wirken sie ziellos, geradezu suchend: Und das Spalier, das die Pfropfreben über dem Hang bilden, gilt nicht ihnen und hat sich wohl einzig für den zum Flussbett hinabkriechenden Nebel in Stellung gebracht.

Mal also sieht man nur ihre flüchtige Gestalt, mal eine Regenjacke in einem zu dunklen Blauton. Im letzten Moment kann sie aus der ersten Dämmerung herausstechen. Eine kurze Bremsung, dann fährt man weiter. Immer die Rüdesheimer Nothgottesstraße herauf. Ist man dann irgendwann oben und schaut von den zwei massigen Türmen der neo­romanischen Abtei zurück auf den hinter sich liegenden Hang, so kann man sie fast überall auf dem kargen Weinberg erahnen: Wie einsame Raben haben sich die Pilger über dem geheimnisumwitterten Zauberberg verstreut.