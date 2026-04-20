- Der ÖRR im tapferen Kampf gegen alles „Rechtsextreme“
Satire darf alles – auch politische Einseitigkeit auf Gebührenkosten? Ein Freitagabend mit „Heute Show“ und Jan Böhmermann legt nahe: Im ÖRR ist die Antwort längst gegeben. Hier werden „die Rechten“ vorgeführt, Journalisten attackiert und ein Rechtsstreit moralisch aufgeladen.
Satire darf ja bekanntlich alles. Aber darf sie auch in einer bemerkenswerten politischen Einseitigkeit, und das gebührenfinanziert und zur besten Sendezeit, gegen das altbekannte Täterprofil, „den Rechten“, schießen? Das ZDF sendete die „Heute Show“ und Jan Böhmermann am vergangenen Freitag und zeigte damit: Die Antwort des ÖRR auf diese Frage ist ein eindeutiges „Ja“.
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