Jan Böhmermann im blauen Anzug vor bunter Lichtwand, posiert mit Hand vor dem Gesicht, Foto.
Jan Böhmermann / picture alliance/dpa/ZDF | Ben Knabe

„Heute Show“ und Böhmermann Der ÖRR im tapferen Kampf gegen alles „Rechtsextreme“

Satire darf alles – auch politische Einseitigkeit auf Gebührenkosten? Ein Freitagabend mit „Heute Show“ und Jan Böhmermann legt nahe: Im ÖRR ist die Antwort längst gegeben. Hier werden „die Rechten“ vorgeführt, Journalisten attackiert und ein Rechtsstreit moralisch aufgeladen.

VON MIA KILIAN am 20. April 2026 10 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Satire darf ja bekanntlich alles. Aber darf sie auch in einer bemerkenswerten politischen Einseitigkeit, und das gebührenfinanziert und zur besten Sendezeit, gegen das altbekannte Täterprofil, „den Rechten“, schießen? Das ZDF sendete die „Heute Show“ und Jan Böhmermann am vergangenen Freitag und zeigte damit: Die Antwort des ÖRR auf diese Frage ist ein eindeutiges „Ja“.

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Stefan Teschner | Mo., 20. April 2026 - 14:41

...außer vielleicht der Hinweis, dass ein "rechter Böhmermann" in Anbetracht der bestehenden Strukturen (nicht nur) bei ARD und ZDF schlicht undenkbar wäre. Ich fürchte, hier würde letztlich nur die Zerschlagung der Organisationen und ein Neuaufbau mit komplett ausgetauschtem Personal die notwendigen Voraussetzungen schaffen.
Stoff für rechte Comedy oder reaktionäres Kabarett gibt es in enormem Umfang, bieten doch allein die genannten Böhmermann und Küppersbusch schon Anlass für abendfüllenden geistreichen und niveauvollen Spott. Und unter der Gürtellinie - da kennen die beiden Genannten ja auch keine Grenzen des Anstands - bieten sich erst recht vielversprechende Angriffsflächen.
Vielleicht fehlt den "rechten" Comedians ja derzeit noch der Mut zum Outing - aber Potential gibt es mehr als genug. Ich würde mich mit eigenem bescheidenen Beitrag sofort kostenfrei als Gag-Schreiber zur Verfügung stellen.

Klaus-Peter Götze | Mo., 20. April 2026 - 14:48

warum tun Sie sich diesen Mist an? Zuviel der Ehre!

Markus Michaelis | Mo., 20. April 2026 - 15:10

Ja, ein rechter "Gegen-Böhmermann" wäre unterhaltsam und in einem gewissen Sinne fair. Die Frage ist, wieviele Gegen-Böhmermanns es bräuchte. Sieht man die Welt so, dass es demokratische, an Grundwerten, Menschenrechten und Menschen, Wissenschaft und Fakten orientierte Menschen auf der einen Seite gibt, und egoistische, menschen- und demokratiefeindliche Kräfte auf der anderen Seite, würde zwei solche Sendungen ausreichen.

Die deutsche Gesellschaft ist jetzt vielfältig und weltoffen - da fragt es sich, ob wirklich zwei Lager ausreichen. Das scheint mir in viele Unterlager zu zerfallen und, noch komplexer, auch anhand vieler ganz andersartiger Fragestellungen aufgespalten. Die Tendenz geht recht eindeutig dahin, dass sich westliche Gesellschaften nicht mehr auf zwei Lager einigen können.

Wir müssten uns also erstmal einigen, wieviele "Böhmermann-Richtungen" wir brauchen, und wie wir diese dynamisch aktuell anpassen können?

Marco Riccardi | Mo., 20. April 2026 - 15:26

Es ist einfach unglaublich dass es überhaupt noch Leute gibt die sich diesen Unsinn antun. Böhmermann war noch nie wirklich witzig, aber was mich wirklich stutzig macht ist wie wehement er sich als Pausenclown und Sockenpuppe des lings-grünen Meinungsaparats profiliert.
Ich erinnere mich noch wie der Staat ihn an Erdogan verkauft hat nachdem er damals sein Gedicht über den türkischen Diktator geschrieben und aufgesagt hat.

Walter Buehler | Mo., 20. April 2026 - 16:28

In jedem politischen System auf der Welt verdienen "Comedians" sehr gut, die bereit sind, als Hofnarren der Mächtigen zu arbeiten

Sie alle leben von der Arbeit als "calumniators" im Auftrag ihrer Herrchen oder Frauchen.

Da in Deutschland die Medien noch fest in links-grünen Händen sind, würden sie ihre gutbezahlte und ziemlich anstrengungslose Lebenssituation in Gefahr bringen, wenn sie die Laune ihrer Herrchen eintrüben würden.

Deshalb singen Menschen wie Böhmermann überall auf der Welt das laute Halleluja für ihre Geldgeber und toben mit theatralischem Hölleneifer gegen jeden, der nicht in ihr Halleluja-Gedöns einstimmt.

Ein Calumniator hat mit Humor, Kunst oder auch mit echtem Journalismus rein gar nichts zu tun.

Zwar lässt er über sich immer auch ein ideologisches Fähnchen flattern, aber ich glaube einem solchen Typ längst nicht mehr, dass es ihm um irgend eine Sache geht.

Ihm geht es um die bequeme, gewohnte Staatsknete, die ihnen ihr Herrchen oder Frauchen garantiert.

Susanne Trautmann | Mo., 20. April 2026 - 16:32

Sowohl Oliver Welke als auch Jan Böhmermann sind keine echten Journalisten (mehr). Sie agieren durchgehend wie politische Aktivisten.

H. Stellbrink | Mo., 20. April 2026 - 16:46

In Abwandlung eines DDR-Witzes: 1 Steinmeier ist die Zeiteinheit, die benötigt wird, um nach dem Erscheinen unseres Bundespräsidenten auf dem Bildschirm den Fernseher auszuschalten. Wieviel ist 1 Böhmermann? 1/100 Steinmeier.
Das System der Öffentlich-Rechtlichen ist zum linksgrünen Propagandafunk verkommen. Die freiwillige Gleichschaltung macht ihn unreformierbar. Es gibt nur noch die Möglichkeit, jeden einzelnen Bürger frei entscheiden zu lassen, ob er einen Beitrag zahlen will. Vielleicht würde das das System reformierbar machen.

das der der auf dem Ast sitzt wie die versammele grün, links schwarze Politik, den Ast absägt auf dem sie gemeinsam sitzen ? Nee das wird nicht passieren.
NOCH hat der Konsument die Wahl das Erziehungsfernsehen zu konsumieren oder es sein zu lassen. Noch wie gesagt…… was mich allerdings derart auf die Palme bringt, ist etwas bezahlen.zu müssen, wovon ich nichts habe..
Es gibt weit aus bessere Alternativen sowohl in Nachrichten & Politik, als auch in filmischer Unterhaltung. I. ü. auch für Kinder…….die das Erziehungsfernsehen noch nicht einordnen können.
MfG a d Erfurter Republik

Angelika Sehnert | Mo., 20. April 2026 - 17:40

… aber schade um die Zeit, die die Autorin dafür geopfert hat. Hoffentlich wurde sie gut bezahlt, inkl. Schmerzensgeld. Man sollte diesen Clowns keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Es ändert sich nichts dadurch, ÖRR und vor allem ZDF sind nicht reformfähig und intelligente Menschen schauen sich den Mist sowieso nicht an, es sei denn sie müssen es aus beruflichen Gründen wie Frau Kilian.
Eine Bitte an die CICERO- Redaktion: verschwenden Sie das Talent Ihrer Praktikantin nicht! Es gibt wahrlich wichtigere und ergiebigere Themen.

Jens Böhme | Mo., 20. April 2026 - 17:44

...sind rein linke Satiresendungen im ÖRR kein Problem - wenn es auch rechte Satiresendungen gäbe. Dass in einer Satiresendung beides zu sehen/hören sein muss, kriegen nur Satireexperten, wie Dieter Nuhr, hin (ÖRR). Letzteres möglich, weil er sich in keine ideologische Schublade freiwillig begibt. Dass Journalisten und Satiriker sich über Journalisten politisch ernst lustig machen, ist hingegen ein weiterer Stein in der Wand des schleichenden Zusammenbruchs des freiheitlich-demokratischen Systems. Denn das geschieht nur, weil der Kulturkampf zwischen links und rechts geduldet wird bzw. Nährboden hat. Allerdings gibt es keine politische Mitte mehr bzw. ist nur noch ein kläglicher Rest. CDU und SPD sind mehrheitlich links geworden. Die AfD war mal politisch Mitte mit Lucke, Petry und Meuthen. Das ist lange her. Wenn die AfD noch stärker wird, wird intern auch Weidel abserviert.

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