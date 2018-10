Das ist eine Mischung aus unerschütterlichem nordrhein-westfälischen Frohsinn und akutem Galgenhumor. Verhasst sind diese Sonntagssitzungen der Parteigremien bei deren Mitgliedern. Aber an diesem Sonntagabend trommelt die CDU ihre Präsidenten und Vorstandsmitglieder in der Berliner Parteizentrale zusammen. Eine Sitzung in nackter Not, eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen, bei der ein Debakel vorhergesagt wird. Alle Vorschläge sind willkommen, wie noch verhindert werden kann, dass der amtierende CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier stellvertretend für die Partei und ihre Vorsitzende brutal abgestraft wird.