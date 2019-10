Herbert Reul

Dabei hatte Reul niemand auf dem Zettel für das Amt. Und auch für ihn kam Laschets Offerte aus heiterem Himmel: „Da wär’ ich nie drauf gekommen.“ Als wenig sichtbarer, aber durchaus einfluss­reicher Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und gewiefter Strippenzieher wollte er seine Karriere in Brüssel beenden, die er als Kommunalpolitiker im rheinischen Provinzstädtchen Leichlingen begonnen hatte. „Vielleicht war das für die Berufung jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich will nicht mehr unbedingt was werden und außerdem bin ich ruhiger geworden“, sagt Reul.