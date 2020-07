So erreichen Sie Marko Northe:

Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Kanzleramtschef zu sein, ist – insofern man auf die große politische Bühne will – eine undankbare Aufgabe. Denn, obwohl man im Zentrum der Macht ist, bleibt man immer der Mann im Hintergrund, während die mediale Aufmerksamkeit auf Kanzlerin oder Kanzler gerichtet ist. Während jeder andere Minister der oberste Dienstherr seiner Behörde ist, bleibt der Kanzleramtschef immer die Nummer zwei. Schwer, sich da zu profilieren und für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Es mag mit diesen Gegebenheiten zusammenhängen, dass jemand wie Helge Braun das Amt bekleidet. Als Kanzleramtschef und Bundesminister „für besondere Aufgaben“ ist er seit seinem Antritt 2018 (und auch davor) kaum in Erscheinung getreten. Das ging auch seinem Vorgänger Peter Altmaier schon so, der als Chef des Kanzleramts die Chefsache Energiewende übernehmen musste und sie meisterhaft geräuschlos verschleppt hat. Und ähnlich wie bei Altmaier, der auch als Wirtschaftsminister eher lethargisch wirkt, kann man sich fragen, ob Braun nicht besser im Hintergrund geblieben wäre, statt sich in der Coronakrise als Krisenmanager zu profilieren.

Undurchdachte Vorschläge

Denn der Streit zwischen Bund und Ländern um den Umgang mit lokalen Corona-Ausbrüchen hat wieder einmal gezeigt, dass Braun mit seinen undurchdachten Vorschlägen auf wenig Verständnis stößt – auch bei den eigenen Parteifreunden in der CDU.

Im Vorfeld des heutigen Gesprächs zwischen Bund und Ländern über den weiteren Umgang mit dem Virus war von Braun zu vernehmen, dass er – ähnlich wie in Gütersloh und Warendorf nach den Infektionen bei Tönnies – bei lokalen Ausbrüchen Ausreisesperren für ganze Landkreise verhängen wolle.

Das ferne Berlin

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lehnte eine solche regionale Sperre kategorisch ab, weil sie nicht verhältnismäßig sei. Sachen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) äußerte sich ähnlich. Und die Kritik von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) war noch etwas deutlicher: „So etwas kann man sich im fernen Berlin oder auch München ja gerne ausdenken, aber es ist in der Fläche überhaupt nicht praktikabel.“

Mit dem fernen Berlin war offensichtlich der in Pistorius‘ Augen wirklichkeitsferne Helge Braun gemeint. Die Ausreisesperren für ganze Landkreise waren schnell vom Tisch, auch wenn andere wie der in Sachen Corona vorsichtige bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Idee nicht ganz so kategorisch ablehnten.

Royaler Kuschelkurs

Was im Falle von Söder allerdings auch mit seinem royalen Kuschelkurs gegenüber Merkel zu tun haben könnte, den man in Herrenchiemsee beobachten konnte. Er möchte dem Kanzleramt derzeit offenbar nicht in die Parade fahren, höchstwahrscheinlich weil er ab Ende des nächsten Jahres selbst gerne dort sitzen möchte.

Seit der Coronakrise drängt Braun immer mal wieder nach vorn, sitzt in Talkshows als eine Art Doppelexperte (er ist Doktor der Medizin) und erzählt gerne, wie er sich den Umgang mit der Pandemie vorstellt. Eigentlich ist die Coronakrise für ihn die perfekte Gelegenheit, um doch noch an Kontur zu gewinnen und sich nach der nächsten Wahl für einen „richtigen“ Ministerposten zu empfehlen. Doch trotz wissenschaftlicher Kompetenz und seiner Position als oberster Krisenmanager will es nicht so recht klappen.

Fehlendes Verständnis des Verfassungsrechts

Ende März erklärte er beispielsweise bei einem „Ask me anything“ in der App Jodel, die vor allem von Schülern und Studenten genutzt wird, dass zunächst die Ausgangsbeschränkungen für junge Menschen aufgehoben werden sollten und später dann für die Corona-Risikogruppen. Realistisch war diese fixe Idee nicht, schon allein aus verfassungsrechtlichen Gründen. Und dementsprechend wurde daraus auch nichts.

Später sprach er davon, dass er Gerichtsurteile gegen Corona-Maßnahmen als „Herausforderung“ empfinde, was offenbar ein diplomatischer Euphemismus für „Zumutung“ war. Der deutsche Richterbund attestierte Braun daraufhin ein fehlendes Verständnis des Verfassungsrechts.

Abermals eingeknickt

Das Kanzleramt hatte denn auch bald, spätestens seitdem Merkel Anfang Mai etwas entnervt die Verantwortung für den Umgang mit der Pandemie den Ländern übergeben hatte (wobei sie die ja eigentlich auch schon vorher hatten, man aber zumindest eine gemeinsame Absprache simulieren wollte), in Sachen Corona nicht mehr viel zu melden. Und das dürfte auch einiges damit zu tun haben, dass der Kanzleramtschef es in der Krise nicht geschafft hat, den Streit zwischen Bund und Ländern über geeignete Corona-Maßnahmen zu befrieden.

Der Verlauf der Pandemie in Deutschland zeigt allerdings auch, dass die Bundesländer gut alleine zurechtkommen und nicht auf Helge Braun und seine Vorschläge angewiesen sind. Stattdessen musste er heute abermals einknicken. Vielleicht sollte er sich wieder in den Hintergrund zurückziehen.