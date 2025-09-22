Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Der neue Bundes-Etat umfasst 503 Milliarden Euro, davon 62,43 Milliarden für Verteidigung – ein Plus von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusammen mit dem Sondervermögen Bundeswehr stehen fast 86 Milliarden Euro bereit; eine „historische Wende“, wie das Verteidigungsministerium betont. Gleichzeitig bilanziert die Wirtschaft Schäden durch Cyberangriffe in Höhe von 300 Milliarden Euro im Jahr 2024. Zu dem Sondervermögen kommen 62,43 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben für die Aufrüstung durch den Rüstungskonzern Rheinmetall, die Modernisierung von Start- und Landebahnen und die Aufstockung der Bundeswehr um Personal.

Zur Abschreckung gegenüber Russland hat das Nato-Bündnis das Ziel vorgegeben, 2 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Deutschland hat mit der Abschließung von Verträgen mit Rheinmetall in Höhe von mehreren Milliarden Euro sein Waffenkontingent für die absehbare Zukunft aufgefüllt. Im jüngst verabschiedeten Haushalt besetzen Verteidigungsausgaben die größten Posten. Mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr werden in die Modernisierung der Bundeswehr und deren Personalaufstockung investiert. Hinzu kommt das große finanzielle Polster durch das Sondervermögen von 24,06 Milliarden Euro.