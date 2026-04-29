- Schwarz-Rot findet den kleinsten gemeinsamen Nenner
Viele Auguren glaubten zu wissen, Schwarz-Rot könne in dieser Woche am Bundeshaushalt 2027 und der Gesundheitsreform scheitern. Doch Union und SPD haben sich zusammengerauft – und nehmen neue Milliardenschulden auf.
Man kann es nicht mehr hören: Reformen, Reformen, Reformen. Der vollmundig angekündigte „Herbst der Reformen“ ist zwar in den Frühsommer gerutscht. Dieser Mittwoch sollte der Tag der Tage sein: Schwarz und Rot wollten sich auf die Gesundheitsreform einigen und die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2027 sowie die Finanzplanung bis 2030 beschließen. Spekulationen, die Koalition könnte heute zerbrechen, erwiesen sich als voreilig. CDU/CSU und SPD haben sich wieder einmal zusammengerauft. Allerdings im Haushalt eher auf Absichtserklärungen als auf konkrete Maßnahmen.
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