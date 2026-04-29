Klingbeil und Merz
Hochzufrieden mit der eigenen Entscheidungsfreude: Lars Klingbeil und Friedrich Merz in der heutigen Kabinettssitzung / picture alliance / Ipon | Stefan Boness

Haushalt und Gesundheit Schwarz-Rot findet den kleinsten gemeinsamen Nenner

Viele Auguren glaubten zu wissen, Schwarz-Rot könne in dieser Woche am Bundeshaushalt 2027 und der Gesundheitsreform scheitern. Doch Union und SPD haben sich zusammengerauft – und nehmen neue Milliardenschulden auf.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 29. April 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Man kann es nicht mehr hören: Reformen, Reformen, Reformen. Der vollmundig angekündigte „Herbst der Reformen“ ist zwar in den Frühsommer gerutscht. Dieser Mittwoch sollte der Tag der Tage sein: Schwarz und Rot wollten sich auf die Gesundheitsreform einigen und die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2027 sowie die Finanzplanung bis 2030 beschließen. Spekulationen, die Koalition könnte heute zerbrechen, erwiesen sich als voreilig. CDU/CSU und SPD haben sich wieder einmal zusammengerauft. Allerdings im Haushalt eher auf Absichtserklärungen als auf konkrete Maßnahmen.

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Ingo Frank | Mi., 29. April 2026 - 16:44

zusammenhält ist das Ziel, die Brandmauer zu erhalten. Egal wie viele Milliarden das letztendlich dem steuerzahlenden Bürger kosten wird.
Das Erwachen wird für CDU & SPD bitter
werden ….zumal, wenn es kommt, zu spät sein wird, und das für beide einstigen Volksparteien.
cDU & SPD.
Langsam glaube ich auch, wenn dies Kubicki hat, was Olli Kahn einst beschworen hat, und dadurch über die 5% „springt“ und zwischen 5 & 8 % landet, ist der links, grün schwarze Spuk auf Jahre vorbei, mit einer blau gelben Koalition.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Theodor Lanck | Mi., 29. April 2026 - 17:37

NIchts fürchten die Koalitionäre mehr als Neuwahlen, aber Wahlen werden kommen - erst in den Ländern (im Osten, nächstes Jahr in NRW u.a.), dann auch zum EP und im Bund. Das wird schnell gehen, und dann kommt die Abrechnung.

Insbesondere die Union wird bitte für diesen Verrat an den eigenen Werten büßen. Die SPD ist sowieso auf dem Weg zur Einstelligkeit. Kümmert aber offenbar keinen.

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