Haushalt und Gesundheit - Schwarz-Rot findet den kleinsten gemeinsamen Nenner

Viele Auguren glaubten zu wissen, Schwarz-Rot könne in dieser Woche am Bundeshaushalt 2027 und der Gesundheitsreform scheitern. Doch Union und SPD haben sich zusammengerauft – und nehmen neue Milliardenschulden auf.