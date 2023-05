Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Ihr letztes traumatisches Erlebnis mit der deutschen Polizei liegt ein Jahr zurück. Zwei Beamte haben sie angehalten, weil sie – so ihre Darstellung – ihr Handy am Steuer in der Hand hielt, „um einen Anruf wegzudrücken“. Die beiden seien „sehr streng“ im Ton gewesen und hätten sie nicht begrüsst. Der erste Satz sei gewesen: „Sie fragen jetzt hoffentlich nicht, warum wir Sie angehalten haben?“ Die Beamten hätten sie dann, so die Schilderung, ohne Strafe wieder fahren lassen, es bei einer Ermahnung belassen. Als sie dann jüngst schon wieder Freundinnen trösten musste, die ihr über schreckliche Begegnungen männlicher Verwandtschaft mit der Polizei berichteten, sei das Maß voll gewesen - und höchste Zeit für eine öffentliche Erneuerung ihrer textidentischen Dauerbotschaften:

Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.