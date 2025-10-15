Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Ein wichtiger Teil der Aktivitäten der Antonio-Amadeu-Stiftung ist nach deren eigener Darstellung der Kampf gegen Verschwörungstheorien, -ideologien und -mythen. Nach Definition der Stiftung ist eine Verschwörungsideologie „ein gegen Kritik und Zweifel immunes Weltbild. Es basiert auf der Annahme, dass eine kleine, aber sehr mächtige Gruppe von Menschen sich im Geheimen zusammengeschlossen hätte, um bestimmte Ereignisse in der Welt zu ihren Gunsten zu manipulieren.“ Eine Verschwörungstheorie ist dagegen „eine Spinnerei, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat“.

„Eine orchestrierte Kampagne“

Dieselbe Antonio-Amadeu-Stiftung, in der so eifrig über wahnhaften Verschwörungsglauben theoretisiert und dagegen angeblich aufklärerisch vorgegangen wird, veröffentlicht nun diese Sätze:

„Eine orchestrierte Kampagne, angeführt von Apollo News, richtet sich derzeit gegen die Amadeu Antonio Stiftung – ein kalkulierter Angriff auf die Zivilgesellschaft. Durch gezielte Skandalisierung wird ein fiktiver Angriff auf die Pressefreiheit konstruiert, um Aufmerksamkeit zu binden, den Diskurs nach Rechtsaußen zu verschieben und daraus politisches wie ökonomisches Kapital zu schlagen.“

Klingt das nicht ziemlich verschwörungstheoretisch oder gar -ideologisch? Ganz nebenbei scheint es auch noch ein Indiz für Hybris zu sein, wenn sich diese Stiftung mit der Zivilgesellschaft gleichsetzt. Zu der gehört Apollo News strenggenommen auch. Zumal das Medium im Gegensatz zur Stiftung nicht von Steuergeld lebt.

Hintergrund und Anlass ist ein Aufruf von Berliner Lokalpolitikern der Partei die Linke, der im Rahmen einer Veranstaltung der Amadeu-Antonio-Stiftung veröffentlicht wurde: „Rechten Medien auf die Tasten treten” stand da auf einem Flyer – konkret gemeint war Apollo News, deren Redaktion sich in der Nachbarschaft der Veranstaltung befindet. Der Autor der Stiftung sieht das als „eine Metapher, die sich ganz eindeutig nicht gegen Menschen richtet“ – und gibt damit implizit zu, dass Gewalt gegen die Produktionsmittel von Apollo schon in Ordnung sei. Diese nur „zugespitzte Sprache“ habe Apollo News-Chefredakteur Max Mannhart skandalisiert. Und dann eine „Empörungsmaschinerie“ in Gang gebracht.

Fantasien statt Belege

In der Stiftung scheint man also zu glauben, dass Mannhart als eine Art Dirigent ein Orchester ihm höriger „Rechtsaußen“-Medien dazu bringt, zu schreiben und zu sagen, was er und andere Kampagneros wollen. Man scheint das Bild vertraulicher Telefonate oder gar Hinterzimmertreffen im Kopf zu haben, bei denen man sich auf gemeinsame, zeitlich und thematisch abgestimmte Artikel und Sendungen verabredet. Hat man da etwa eine neue Wannsee-Konferenz 3.0 aufgedeckt?

Eher nicht. Als Beleg für ein „Netzwerk rechts-alternativer Medien“ genügt der Stiftung ein mehr als zwei Jahre alter, längst überholter Artikel im linksradikalen Medium Belltower News (Selbstbeschreibung: „Journalismus gegen Hass & Hetze“) über das „rechts-alternative Medienimperium“ von Julian Reichelt. Erwähnt wird dann auch das erfolglos von Ex-Innenministerin Nancy Faeser verbotene Compact-Magazin als angeblich „zentraler Akteur der rechtsextremen Medienlandschaft“. So soll wohl beim Leser der Eindruck entstehen, dass auch das vom Bundesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestufte Magazin irgendwie unter einer Decke mit Reichelt und Mannhart steckt.

Als Scheinbelege für das „Kampagnenmuster“, die „Choreographie“, ein „eingespieltes Verstärkernetzwerk“ und ein „Agenda-Setting durch Inhaltsüberflutung“ zählt die Stiftung Artikel und Meinungsäußerungen nicht nur in Reichelts Nius, sondern „Publikationen in Junge Freiheit, Berliner Zeitung, Journalistenwatch, Welt, NZZ und Achse des Guten“ auf.

Die schärfsten Kritiker der Elche...

Die Tatsache, dass „Rechtsextreme Akteur*innen“ – AfD-Politiker – auf den „Empörungszug“ aufgesprungen sind, und den Eingang von tatsächlich abscheulichen Droh-E-Mails bei der Amadeu-Antonio-Stiftung lastet diese auch Nius und Apollo News an, die angeblich „Hass gegen demokratische Akteur*innen“ schürten.

Offenbar kann oder will man sich in der Stiftung nicht vorstellen, dass Journalisten der genannten Medien selbstständig und ohne Orchestrierung ein durchaus skandalöses Ereignis wahrnehmen und darüber berichten und Kommentare schreiben. Stattdessen erklärt man die politisch-publizistischen Gegner mit exakt denselben Thesen, die man sonst als „Spinnerei“ oder „Ideologie“ zu entlarven behauptet.

F.W. Bernstein wusste: „Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche.“ In der Amadeu-Antonio-Stiftung sind sie es noch heute.