Schulze Haseloff
Sven Schulze und Reiner Haseloff / picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Haseloff-Nachfolger Sven Schulze Auf leisen Sohlen ins große Duell

Reiner Haseloff (CDU) will nicht noch einmal für das Amt des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt antreten. Sein Nachfolger soll der eher unbekannte Wirtschaftsminister Sven Schulze werden. Kann das im Duell mit der AfD kommendes Jahr gutgehen?

VON MIRJAM EPSTEIN am 8. August 2025 4 min

Reiner Haseloff will nach 14 Jahren Amtszeit und als mittlerweile dienstältester Ministerpräsident Deutschlands nicht mehr kandidieren. An der Spitze der Landesregierung in Magdeburg stand er für einen Anti-AfD-Kurs. Der Landtagsabgeordnete der CDU genoss unter seinen Kollegen hohes Ansehen – viele verdankten ihm ihr Mandat. Und manche hatten auf einen weitere Kandidatur Haseloffs bei den Landtagswahlen 2026 gesetzt. Sogar das Gerücht ging um, sie hätten vor ihm niedergekniet, damit er dabei bleibt. Doch Haseloff will nicht mehr. 

Von der CDU ist deshalb der amtierende Wirtschaftsminister Sven Schulze als möglicher Erbe Haseloffs vorgeschlagen worden. An ihn will der scheidende Ministerpräsident denn auch Staffelstab übergeben. Herausgefordert wird er vom AfD-Abgeordneten Ulrich Siegmund. Im Jahr 2021 holte Haseloff noch 37 Prozent der Stimmen und verstand sich als personifizierter Schutzwall im Kampf gegen Rechts. Vier Jahre später, im Februar 2025, erreichte die AfD ebenfalls 37 Prozent und verwies die CDU mit 19 Prozent auf den zweiten Platz. Seitdem spukt in Sachsen-Anhalt die Angst vor einer AfD-geführten Regierung. 

Christa Wallau | Fr., 8. August 2025 - 16:21

Als bekennender Katholik ist Reiner Haseloff ein echter CHRIST-Demokrat. Ich habe ihn mit seiner Frau einmal bei der Messe in einer Quedlinburger Kirche getroffen. Gleichzeitig ist er jemand, der sich an Realität u. Vernunft orientiert, was politisches Entscheiden u. Handeln anbetrifft. Das zeichnet einen wahren Konservativen aus.
Von daher verstehe ich, daß er 14 Jahre lang das Vertrauen der Menschen als Ministerpräsident genossen hat.
Wenn Alle in der CDU so wären wie er, bräuchte es tatsächlich keine AfD in Deutschland. Leider ist dem aber nicht so!
Merkel hat die CDU radikal entkernt u. dem links-grünen Zeitgeist angepaßt. Deshalb ist die AfD ja überhaupt erst entstanden u. erfreut sich immer größeren Zuspruchs. Sie wird m. E. in Sachsen-Anhalt bald die CDU an der Spitze ablösen; denn dort dürfte das Vertrauen in Reiner Haseloff nicht 1 : 1 auf seinen CDU-Nachfolger übertragen werden. CDU-Kanzler Merz hat ja gerade erst seine Wähler nach Strich u. Faden belogen u. betrogen!

