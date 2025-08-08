- Auf leisen Sohlen ins große Duell
Reiner Haseloff (CDU) will nicht noch einmal für das Amt des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt antreten. Sein Nachfolger soll der eher unbekannte Wirtschaftsminister Sven Schulze werden. Kann das im Duell mit der AfD kommendes Jahr gutgehen?
Reiner Haseloff will nach 14 Jahren Amtszeit und als mittlerweile dienstältester Ministerpräsident Deutschlands nicht mehr kandidieren. An der Spitze der Landesregierung in Magdeburg stand er für einen Anti-AfD-Kurs. Der Landtagsabgeordnete der CDU genoss unter seinen Kollegen hohes Ansehen – viele verdankten ihm ihr Mandat. Und manche hatten auf einen weitere Kandidatur Haseloffs bei den Landtagswahlen 2026 gesetzt. Sogar das Gerücht ging um, sie hätten vor ihm niedergekniet, damit er dabei bleibt. Doch Haseloff will nicht mehr.
Von der CDU ist deshalb der amtierende Wirtschaftsminister Sven Schulze als möglicher Erbe Haseloffs vorgeschlagen worden. An ihn will der scheidende Ministerpräsident denn auch Staffelstab übergeben. Herausgefordert wird er vom AfD-Abgeordneten Ulrich Siegmund. Im Jahr 2021 holte Haseloff noch 37 Prozent der Stimmen und verstand sich als personifizierter Schutzwall im Kampf gegen Rechts. Vier Jahre später, im Februar 2025, erreichte die AfD ebenfalls 37 Prozent und verwies die CDU mit 19 Prozent auf den zweiten Platz. Seitdem spukt in Sachsen-Anhalt die Angst vor einer AfD-geführten Regierung.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.