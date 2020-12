Selbst schön saufen lässt sich die trübe Adventszeit in diesem Jahr nicht. „So hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt“, sagte die Kanzlerin im Bundestag. Auch wenn Glühweinstände und Waffelstände aufgebaut würden. „Es tut mir leid, es tut mir wirklich im Herzen leid, aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen vom 590 am Tag haben, dann ist das nicht akzeptabel“. Aber was soll's. Wer unbedingt Zuckerwatte essen will, kann sich inzwischen auch eine Zuckerwattemaschine bei Tchibo oder Amazon bestellen. Glühwein lässt sich selber kochen und der Schuss Rum selbst ausreichend dosieren. Nur die Geselligkeit, die bleibt auch privat verboten. Jeder bleibt sich erwünschtermaßen selbst der Nächste.

Die Gefahr ist groß. Mit dem heutigen Tag meldet das Robert-Koch-Institut insgesamt mehr als 20.000 Tote, die mit oder an Corona gestorben sind. Wer mit Mitarbeitern aus den Krankenhäusern spricht, erfährt hinter vorgehaltener Hand, wie prekär die Lage ist. Offiziell soll sich aber keiner äußern. Zu sensibel seien die Informationen aus den Intensivstationen. Im Landkreis Görlitz müssen Kliniken derzeit sogar die Leichen auslagern, weil zu viele Menschen in Sachsen am oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Wie sagte es einst der Innenminister Thomas de Maizière bei einem verhinderten Terroranschlag in Hannover Ende 2015: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“.

