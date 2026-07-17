- „Wir haben heute jeden Tag den 29. Januar 1933“
Mit seiner Rede im Hamburger Thalia-Theater hat der Kolumnist Harald Martenstein einen Nerv getroffen. Im Interview spricht er über bedrohte Meinungsfreiheit, gelenkte Demokratie und darüber, warum es nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sehr ungemütlich werden könnte.
Harald Martenstein zählt zu den bekanntesten Kolumnisten des Landes. Der gebürtige Mainzer schreibt für Die Welt und trat bei Bild die Nachfolge von Franz Josef Wagner an, wo er nun die Kolumne „Mail von Martenstein“ verfasst. Dieses Interview wurde als Podcast geführt und findet sich als solcher hier und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
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