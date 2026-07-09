Harald Martenstein
Harald Martenstein / M. Cruz
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Harald Martenstein im Gespräch mit Clemens Traub Cicero Podcast Politik: „Für Linke steht die Machtergreifung stets kurz bevor“

Harald Martenstein ist einer der bekanntesten Kolumnisten des Landes. Im Cicero Podcast spricht er über seine viral gegangene Rede beim Prozess gegen Deutschland, die Brandmauer und die schlechte Stimmung in der Bevölkerung.

VON CLEMENS TRAUB am 10. Juli 2026 3 min

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Harald Martenstein hat mit seiner Rede im Hamburger Thalia Theater einen viralen Hit landen können. „Was mich seltsam berührt – die Leute haben das Gefühl, dass es Mut braucht, sich öffentlich gegen ein solches Verbot auszusprechen“, sagt Martenstein. Im Cicero Podcast Politik erzählt der gebürtige Mainzer, wie überrascht er über den Hype war und dass er seither von fremden Menschen auf der Straße angesprochen wird.

„Wenn man heute jemanden einen Nazi-Vorwurf macht, dann lachen die Leute doch nur noch. Der Vorwurf ist dermaßen inflationär geworden. Wir haben heute jeden Tag den 29. Januar 1933.“ Es werde unter Linken heutzutage, so Martenstein, kaum noch zwischen gemäßigt Konservativen und Rechtsextremen unterschieden.

Doch der 72-Jährige ist nicht nur ein leidenschaftlicher Beobachter der Politik, sondern auch ein großer Freund des Genusses. Bei den Spielen der Weltmeisterschaft, verrät Martenstein, mache er sich gerne auch einmal eine Flasche Wein auf. Eines allerdings bedrückt die Kolumnistenlegende: „Leider ist mein jüngster Sohn noch zu jung für eine Fußballkneipe, die ich in der Vergangenheit oftmals besucht habe.“

Clemens Traub und Harald Martenstein
Clemens Traub (li.) und Harald Martenstein in der Cicero-Redaktion / M. Cruz

Das Gespräch wurde am 3. Juli 2026 in der Cicero-Redaktion als Video-Podcast aufgezeichnet. 

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


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