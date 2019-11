Der Tag, an dem die Mauer fällt, beginnt ohne besondere Vorkommnisse. Harald Jäger, 46 Jahre alt, ist stellvertretender Leiter der Passkontrolle am Grenzübergang Bornholmer Straße in Berlin. Es ist schon 19 Uhr, als er beim Abendessen in der Kantine hört, wie Günter Schabowski bei einer Pressekonferenz des Politbüros im Fernsehen jener Satz herausrutscht, der den Anfang vom Ende der DDR bedeutete. Jeder Bürger könne über Grenzübergangspunkte der DDR ausreisen. „Das tritt … nach meiner Kenntnis … ist das sofort.“

Ein Versprecher? Nur eine Stunde später stehen 150 DDR-Bürger vor der Schranke. Um 22 Uhr – das ZDF hat die Meldung verbreitet, das Regime habe die Mauer geöffnet – strömen die Menschen in Scharen vom Prenzlauer Berg zum Grenzübergang. Es ist so voll, dass sich der Zaun bedrohlich biegt. Die Menschen sind wütend. Sie brüllen: „Tooor auf!“

