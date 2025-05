Am Abend des 23. Februar stand fest: Die FDP schafft es nicht mehr in den Bundestag. Wenige Monate zuvor waren die Liberalen aus der Ampel-Regierung ausgeschieden, weil man sich in Sachen Staatsfinanzen mit Bundeskanzler Olaf Scholz überworfen hatte. Das jedoch war nur der letzte Auslöser für den Bruch gewesen, denn tatsächlich tat sich die Partei von Christian Lindner im Bündnis mit SPD und Grünen immer schwerer – zu unterschiedlich waren die Weltanschauungen zwischen den zwei linken Partnern auf der einen und den Freiheitlichen auf der anderen Seite.

Aber gab es darüber hinaus noch andere Gründe für das Zerwürfnis? Darüber spricht der baden-württembergische FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke in dieser Podcast-Ausgabe mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier. Es sagt, wie sich seine Partei neu aufstellen muss, um an frühere Erfolge anzuknüpfen, nimmt Stellung zum sagenumwobenen D-Day-Papier, demzufolge das Ende der Ampel von langer Hand im Genscher-Haus vorbereitet worden sei. Und er erklärt, warum es der Liberalismus in Deutschland ganz grundsätzlich so schwer hat.

Alexander Marguier (li.) und Hans-Ulrich Rülke in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 15. Mai 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



