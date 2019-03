Hans-Georg Maaßen - „Eigentlich war ich derjenige, gegen den eine Hetzjagd stattgefunden hat“

Was macht eigentlich Hans-Georg Maaßen? In einem Interview mit der FAZ hat sich der geschasste Verfassungsschutzpräsident jetzt zu den Vorfällen in Chemnitz geäußert, die ihn das Amt gekostet haben. Einen persönlichen Faux pas will er immer noch nicht eingestehen