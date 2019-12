Hans-Georg Maaßen - Billig getrickst

Seit er seinen Job als Chef des Verfassungsschutzes verlor, unterstellt Hans-Georg Maaßen der Bundesregierung Politikversagen. Seine Kritik an der Flüchtlingspolitik ist berechtigt. Warum er für viele in der CDU trotzdem persona non grata ist, offenbarte sein Auftritt bei Markus Lanz