So etwas nennt man dann wohl eine für alle Beteiligten gesichtswahrende Lösung. Immerhin dazu ist diese Bundesregierung noch in der Lage. Wenn Hans-Georg Maaßen jetzt aber den Posten als Präsident des Bundesverfassungsschutzes aufgeben muss, um als Kompensation das Amt eines Staatssekretärs im Bundesinnenministerium anzutreten, fragt man sich schon: Was ist das Spitzenbeamtentum in Deutschland eigentlich noch wert? Entweder, Maaßen hat sich einen derart schwerwiegenden Fehler erlaubt, dass ein Verbleib an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes nicht akzeptabel wäre – dann dürfte er aber auch nicht in verantwortungsvolle Position ins Innenministerium wechseln. Oder seine vermeintlich unzulässige Einmischung in politische Fragen war tatsächlich weit weniger skandalös als von interessierter Seite suggeriert wurde. Dann hätte Maaßen auch bleiben können, was er war.

Ein Kuhhandel, um Schaden abzuwehren Klar ist, dass eine Demissionierung Hans-Georg Maaßens ohne den jetzt gefundenen Kuhhandel sowohl die Kanzlerin wie auch den Innenminister schwer beschädigt hätten. Merkel hätte, mehr als es ohnehin schon der Fall ist, den Eindruck erweckt, sich eines unliebsamen Kritikers entledigt zu haben, von dem man weiß, dass er deren Migrationspolitik für ein Sicherheitsrisiko ersten Grades hält. Horst Seehofer wiederum wäre einmal mehr als Großmeister folgenloser Ankündigungen dagestanden, als zahnloser Tiger. Und das auch noch zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern. Dieses Desaster also konnte immerhin abgewendet werden. Dass die Bürger dieses Landes solcherlei Rochaden natürlich durchschauen und wohl kaum als vertrauensbildende Maßnahme für die Institutionen unseres Rechtsstaats empfinden dürften, wiegt deswegen nicht leichter. Politische Rankünen enden bekanntlich nicht selten auf dem beruflichen Verschiebebahnhof fürs beteiligte Personal. Aber hier geht es nicht um Postengeschachere, sondern um die Innere Sicherheit der Bundesrepublik.

