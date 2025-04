Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„BAMF-Präsident Sommer [will] das Asylrecht abschaffen. Als Behördenleiter ist er damit im Staat des Grundgesetzes offensichtlich ungeeignet“, postete am Dienstag der Grünen-Politiker Konstantin von Notz. Mit seiner Forderung, dass ein gewisser Hans-Eckhard Sommer entsorgt werden müsse, weil er nicht auf gewünschter Linie ist, steht er nicht allein. Weitere Politiker links der Mitte äußerten sich ähnlich. Darunter SPD-Genosse Ralf Stegner: „Solche öffentlichen Äußerungen eines Behördenchefs widersprechen seiner Verantwortung, verletzen mutmaßlich die Dienstpflichten und ziehen in der Regel personelle Konsequenzen nach sich“, sagte Stegner dem Handelsblatt.

Hans-Eckhard Sommer dürften nur wenige Deutsche kennen. Die Behörde, der er als Leiter vorsteht und die dem Bundesinnenministerium unterstellt ist, ist dafür umso bekannter: das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Vereinfacht ausgedrückt, steuert die Behörde die hiesigen Asylverfahren, entwickelt Strategien, um Integration zu fördern, und berät allgemein zur Migrationspolitik. Sommer gehört also zu jenen Protagonisten der deutschen Einwanderungsdebatte, die sich mit dem Thema Migration bestens auskennen. Ein ausgewiesener Experte qua Praxiserfahrung, nicht qua Studium der Politikwissenschaften.