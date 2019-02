So erreichen Sie Matthias Heitmann:

War da was? Vor gut einer Woche waren die Deutschen noch im Handballfieber. Überschwänglich wurde von einigen sogar schon über die Entthronung von König Fußball diskutiert. Plötzlich erreichten WM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft Einschaltquoten, wie man sie sonst nur von „Kickern“ kannte. Gepriesen wurden die nahbaren und „bodenständigen Kämpfernaturen“ sowie die „Echtheit“ des Sports. Plötzlich fachsimpelten Menschen über Siebenmeter, Freiwürfe und Schrittfehler, die zuvor nicht einmal wussten, wer der aktuelle deutsche Handballmeister ist. Doch dann verlor die deutsche Mannschaft das Halbfinale und verpasste anschließend auch noch die Bronzemedaille. Der Handballtraum der Deutschen war vorbei. Und wie so oft bei Fieberträumen schwand schnell auch die Erinnerung daran, was eigentlich los war.

Deutschland ist ein „Hypeball“-Land Zugegeben: Diese fiebrige Sportbegeisterung kennt man auch im Fußball – spätestens seit der WM 2006 in Deutschland. In den Jahrzehnten zuvor ließen sich kaum Politiker auf Fußballplätzen sehen, und auch die Menschen feierten die großen internationalen Turniere weniger als Straßenkarneval, sondern als Wohnzimmerereignisse. Das änderte sich mit dem als nationale Frischzellenkur inszenierten Sommermärchen, auf das die Menschen heute – trotz der Korruptionsvorwürfe – zurückschauen, als sei die Welt damals noch in Ordnung gewesen. Das war sie natürlich nicht, weshalb der Fußball damals überhaupt mit der Aufgabe belastet wurde, die wirtschaftlich dümpelnde und politisch-depressive Nation aus der Krise zu führen. Auch wenn seitdem das Public-Viewing-Fieber außerhalb der Berliner Fanmeile lange abgeklungen ist: Das Anschwellen der Begeisterung pünktlich zu den großen Fußballturnieren prägt weiterhin die landesweite Gefühlslage.

