Hammerbande
Politische Motive dienten der Hammerbande als Deckmantel, um rohe Gewalt auszuüben / Illustration: Simon Prades

Linksextreme Hammerbande Die Blutspur der falschen Antifa

Die Hammerbande sorgte mit Angriffen auf vermeintlich Rechtsradikale für Schrecken. Nun stehen die Akteure wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. In einem Fall wurde bereits eine Haftstrafe verhängt. Doch die Taten werden weiterhin verharmlost.

VON FELIX HUBER am 29. September 2025 14 min

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Vier Jahre lang lebte Johann G. im Untergrund. Dann wird ihm sein Verhältnis mit einer jungen Linksradikalen zum Verhängnis. Veronika D. aus Jena steht schon länger im Visier der Ermittler. Immer wieder fährt sie nach Berlin und schaltet dort für längere Zeit ihr Handy aus. Die Fahnder werden misstrauisch und nehmen die Fährte auf.

Auch im November 2024 observieren sie Veronika D. in einem Regionalzug von Jena nach Weimar. Kurz vor der Endstation steigt plötzlich ein junger Mann zu. Rotblondes Haar, etwa 1,70 Meter groß – die Beamten begreifen schnell, dass der meistgesuchte Linksextremist Deutschlands vor ihnen sitzt: Johann G., alias „Gucci“, Kopf der Hammerbande.

Mehr lesen über

Christa Wallau | Mo., 29. September 2025 - 18:41

für Gewaltanwendung - weder für rechte noch für linke Extremisten.
Aber die Linken hatten u. haben weiterhin - trotz aller Radikalität - stets Unterstützung in großen Teilen der Gesellschaft in Deutschland, während jeder Rechtsextremist von a l l e n Seiten unisono verurteilt wird.
Dies ist der entscheidende Unterschied!
Nur so konnte über Jahrzehnte hinweg die Schieflage im politischen Spektrum entstehen, die heute in Deutschland herrscht u. mit aller Kraft verteidigt wird. Allerdings führt sie allmählich zu immer mehr Wut bei den Menschen, die sich ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben.
Jetzt ist der Widerstand, den es längst hätte geben müssen (!), nicht mehr wegzureden bzw. zu -prügeln. Die AfD bündelt viele der Aufmüpfigen in ihren Reihen, doch längst nicht alle. Das "Nazi-Image", welches ihr die Altparteien verpaßten, tut immer noch seine Wirkung.
Aber - die letzten Wahlen haben es bewiesen -
die Akzeptanz einer linken Mehrheit gibt es nicht mehr. Und das ist gut so!

Bernhard Kaiser | Mo., 29. September 2025 - 19:03

Nach neuesten Erkenntnissen war Simeon T. 2022 auch an einem Überfall auf einen Erfurter Thor Steinar Klamottenladen beteiligt bei dem eine Verkäuferin schwer verletzt wurde. Bei dem Überfall am 23. April 2022 wurde die Verkäuferin zu Boden gerissen. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft, die Anklage gegen fünf Frauen und einen Mann erhob, versetzte eine Täterin der am Boden liegenden 32-jährigen Verkäuferin zahlreiche Faustschläge gegen den Kopf und Oberkörper. Jemand schlug mindestens zwanzigmal mit einem Teleskopschlagstock auf das Opfer ein. Weitere Angreifer versprühten in dem Laden großflächig Buttersäure, schwarze Farbe und Pfefferspray, letzteres auch gezielt gegen die Verkäuferin und zwar von Simeon T. !

Elisabeth I. | Mo., 29. September 2025 - 22:14

…. und die Mütter dieser Täter stellen sich vor Mikrofone und Kameras und bitten die Öffentlichkeit und Politik, sich für ihre „Früchtchen“ einzusetzen! Hat ja auch gewirkt. Politiker der Grünen und Linken fuhren sogar nach Budapest, um „Maja“ zu besuchen und anschließend von den schlimmen Haftbedingungen zu berichten. Von den Opfern dieser Gewalttäter wurde natürlich nicht geredet. Ich würde mich für solche Töchter/Söhne schämen und nicht noch die Öffentlichkeit suchen.

Stefan | Mo., 29. September 2025 - 23:33

... bleibt wohl eher aus.
Da bestätigt sich offenbar der alte Spruch:
"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm".
Mir bereitet dagegen viel mehr Sorgen, daß eine Frau Kathrin Göring Eckhardt mit solcher Geisteshaltung im deutschen Bundestag sitzt.
Mit was ziehen diese Leute vom Schlag der "Hammerbande" wohl als nächstes los ???
Mit einer Kettensäge vielleicht ???

