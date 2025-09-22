Linksextreme Hammerbande - Die Blutspur der falschen Antifa

Die Hammerbande sorgte mit Angriffen auf vermeintlich Rechtsradikale für Schrecken. Nun stehen die Akteure wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. In einem Fall wurde bereits eine Haftstrafe verhängt. Doch die Taten werden weiterhin verharmlost.