- Die Blutspur der falschen Antifa
Die Hammerbande sorgte mit Angriffen auf vermeintlich Rechtsradikale für Schrecken. Nun stehen die Akteure wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. In einem Fall wurde bereits eine Haftstrafe verhängt. Doch die Taten werden weiterhin verharmlost.
Vier Jahre lang lebte Johann G. im Untergrund. Dann wird ihm sein Verhältnis mit einer jungen Linksradikalen zum Verhängnis. Veronika D. aus Jena steht schon länger im Visier der Ermittler. Immer wieder fährt sie nach Berlin und schaltet dort für längere Zeit ihr Handy aus. Die Fahnder werden misstrauisch und nehmen die Fährte auf.
Auch im November 2024 observieren sie Veronika D. in einem Regionalzug von Jena nach Weimar. Kurz vor der Endstation steigt plötzlich ein junger Mann zu. Rotblondes Haar, etwa 1,70 Meter groß – die Beamten begreifen schnell, dass der meistgesuchte Linksextremist Deutschlands vor ihnen sitzt: Johann G., alias „Gucci“, Kopf der Hammerbande.
