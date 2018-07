So erreichen Sie Frank A. Meyer:

Frank A. Meyer ist Journalist und Kolumnist des Magazins Cicero. Er arbeitet seit vielen Jahren für den Ringier-Verlag und lebt in Berlin.

Hamed Abdel-Samad zählt zu den profiliertesten Kritikern des Islam. Sein 2014 erschienenes Buch „Der islamische Faschismus“ wurde mehr als 100 000 Mal gekauft. Ein Vortrag darüber in Kairo führte zu Mordaufrufen, die durch das ägyptische Fernsehen verbreitet wurden. Nach der Veröffentlichung seines Werkes „Mohamed – Eine Abrechnung“ 2015 riefen deutsche Dschihadisten in Syrien ihre Kampfgefährten in der Heimat auf: „Tötet Abdel-Samad!“ Es war nicht die erste Todesdrohung. Bereits seit 2013 wird er von Personenschützern begleitet.

Der deutsche Politikwissenschaftler und Aufklärer entstammt einer ägyptischen Imam-Familie und war in seiner Jugend Mitglied der Muslimbruderschaft. Er provoziert die linksliberale Szene in Deutschland, indem er deren verbreitetes Schönreden des Islam als Beschwichtigungspolitik gegenüber einer totalitären Religion entlarvt. Als Vertreterin des medialen Juste Milieu verstieg sich Lamya Kaddor auf Zeit Online zu der Titelzeile: „Islamkritik, die niemand braucht“. Niemand?

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen sind kostenlos und verlängern sich automatisch, wenn Sie nicht 7 Tage vor Ablauf kündigen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.