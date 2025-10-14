Klima HH
Jubelnde Klimaaktivisten; Hamburgs OB Tschentscher / picture alliance

Hamburger Klimaentscheid „Wenn Hamburg ärmer wird, ist niemandem geholfen“

Klimaaktivisten haben den Hamburger Volksentscheid zur vorgezogenen Klimaneutralität für sich entschieden. Im Interview erklärt der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski, warum das dem Klima nicht helfen wird, die Stadt aber ärmer macht.

INTERVIEW MIT AXEL BOJANOWSKI am 14. Oktober 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

Axel Bojanowski ist einer der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten im deutschsprachigen Raum. Für „Welt“ arbeitet er als Chefreporter Wissenschaft. In seinem Buch „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“ (Westend-Verlag) erzählt er in 53 Geschichten vom Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft.

Herr Bojanowski, beim Hamburger Volksentscheid zur vorgezogenen Klimaneutralität haben nur rund 23 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Ist ein solcher Beschluss aus demokratietheoretischer Sicht überhaupt legitim – und wie verbindlich ist er für die Stadt?

