Haltung zu zeigen, das ist der moralische Imperativ unserer Zeit. Wobei die Defintition von „Haltung“ praktischerweise immer gleich von jenen mitgeliefert wird, die diese von anderen einfordern. Im Wesentlichen erstreckt sich der aktuelle Haltungsraum auf Bereiche wie „Weltoffenheit“, „Vielfalt“ oder „Solidarität“, und zwar in einer Allgemeinverbindlichkeit, die ein kritisches Differenzieren und Hinterfragen möglichst verhindern soll. Denn wer etwa einen Begriff wie „Vielfalt“ in Bezug auf Bürgergesellschaften durchbuchstabieren würde, käme womöglich in die Verlegenheit, ernsthaft Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen zu müssen. Und genau darum geht es bei den zeitgeistigen Haltungswettbewerben nicht, die ja vor allem ein Lebensgefühl transportieren: Wer „Haltung“ zeigt, sich also öffentlich zur „guten Sache“ bekennt, steht auf der richtigen Seite. Der erweiterte Freundes- und Bekanntenkreis möge es bitte zur Kenntnis nehmen.

Fahrrad predigen, Flugzeug fliegen Selbstverständlich zählt auch der Schutz der Umwelt zu den haltungsrelevanten Themen, wobei sich hier eine gewisse Problematik auftut, die etwa beim Vielfaltspostulat nicht so sehr besteht. Das verbale Sich-stark-machen für eine intakte Natur kann nämlich mit dem tatsächlichen eigenen Verhalten schneller und deutlicher in Abgleich gebracht werden als bei anderen Haltungsfragen: Wer sich für „Vielfalt“ ausspricht, der kann das problemlos auch von einem Münchener Villenviertel mit Null-Migrationsanteil aus tun, ohne ernsthaft um seine Glaubwürdigkeit fürchten zu müssen. Wer sich hingegen, um ein beliebtes Anschauungsbeispiel zu bringen, von den Eltern im SUV zur „Fridays for Future“-Demo chauffieren lässt, muss mit kritischen Nachfragen rechnen, die bei entsprechender Beweislage meist im Internet gestellt werden. Da ist also Vorsicht geboten!

