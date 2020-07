Die Hagia Sophia ist gefallen. Wie zu Zeiten Mehmeds II., besser bekannt als Fatih, der Eroberer und seiner Einnahme Konstantinopels im Jahre 1453 hat jetzt der Beschluss des Türkischen Obersten Verwaltungsgerichtshofs, den Status der Hagia Sophia als Museum aufzuheben und in eine Moschee umzuwandeln, eine Schockwelle rund um die Welt ausgelöst. Die Hagia Sophia, ein religiöser Brennpunkt sowohl für orthodoxe Christen als auch für Muslime war seit Langem ein Ziel auf Recep Tayyip Erdogan neo-osmanischer Agenda. Beispielsweise zeigte er im Jahre 2018 in der Hagia Sophia den Handgruß der Muslimbrüder und entfachte auch damals eine heftige Debatte in der Bevölkerung.

Ein Follower Erdogans schrieb 2018, man solle die Hagia Sophia den ursprünglichen Eigentümern zurückgeben, um zum einen für die religiöse Vielfalt der Stadt ein Zeichen zu setzen und zum anderen könnte man damit beweisen, gute Muslime zu sein. Manche mögen argumentieren, dass diese Tat ein Resultat der sich entwickelnden innenpolitischen Landschaft der Türkei ist. Ein politischer Stunt sozusagen, um die Unterstützung unter seinen konservativen islamischen Anhängern zu stärken und von verheerenden Wirtschaftsdaten abzulenken.

Kriegserklärung an liberale Religionsausübung

Aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Die Symbolik dieses skandalösen politischen Manövers ist weitaus gravierender als das. Es beseitigt nicht nur eines der letzten noch verbliebenen säkularen Dekrete Kemal Atatürks, sondern dient auch als Warnung, ja sogar als Drohung, die sich sowohl gegen den Osten als auch gegen den Westen richtet. In meinen Augen ist dies die skrupellose Geiselnahme eines Welterbes und eine Kriegserklärung an liberale Religionsausübung.

Sämtliche Reden Erdogans in den letzten Tagen sprechen die Sprache eines Diktators, der dem Rest der Welt den Krieg erklärt hat. Es würde die deutschsprachige Medienlandschaft bereichern, wenn die eine oder andere Rede von Erdogan und türkische Medienberichte übersetzt würden. Dann müssten viele Menschen im Westen nicht mehr so viel interpretieren und vermuten. Erdogan spricht klare Worte. So auch über die Vereinnahmung der Hagia Sophia. Für ihn war es eine Schande und ein Vergehen, die Moschee zu einem Museum zu machen. Er korrigiert den großen Fehler Atatürks.

Absolute Kontrolle

Die Hagia Sophia hat bereits alles miterlebt, die Salbung Römischer Kaiser, den Untergang des Byzantinischen Reiches und den Aufstieg der Osmanen. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches und Kemal Atatürks Dekret von 1934 dieses herrliche Gotteshaus zu einem Museum zu machen wurde der Weg geebnet, die Hagia Sophia zu einem Ort der Heilung und Geschwisterlichkeit zwischen zwei Weltreligionen zu machen.

Ein Ort, an dem Ost und West aufeinandertreffen, an dem Muslime und Christen sich über ihr gemeinsames Erbe freuen und zu einer Einheit zusammenfinden. So wie dies die Stadt Istanbul auch über Jahrhunderte verkörperte. Dies war gelungen. Ich war unzählige Male in der Hagia Sophia und war jedes Mal aufs Neue beeindruckt von dem Weltwunder und der Harmonie zwischen dem Islam und dem Christentum. In diesem Gebäude war der Frieden zwischen den Religionen körperlich spürbar. Es war nicht ein Museum, wie man es kennt. Es war ein spiritueller Ort für alle Menschen.

Sieg über das Christentum: Recep Tayyip Erdogan / dpa

Machtfantasien eines Wahnsinnigen

Doch dies sollte nicht sein. Das Gebäude ist zum Eponym von Erdogans Politik, seiner Ambitionen und seines ideologischen Glaubens geworden. Erdogan besitzt nicht ansatzweise die Absicht, Frieden mit den anderen Religionen zu schließen. In seinen Reden werden seine Machtfantasien mehr als deutlich. Gestern erinnerte er beispielsweise daran, dass das großartige Osmanische Reich von Indien bis Wien alles beherrschten.

Die Bevölkerung hat keine Chance mehr, gegen diesen Wahnsinnigen und seinen blinden gewaltbereiten Anhängern Widerstand zu leisten. Noch nicht. Ihnen bleiben zurzeit nur noch die sozialen Medien, um ihrem Unmut Luft zu machen. Millionen von Menschen trauern in der Türkei, um dieses Gebäude und weinen und manche machen sich lustig über Erdogan, weil es genug innenpolitische Probleme gibt.

Das Timing ist kein Zufall

Vordergründung scheint die von Erdogan angestrebte nationalistische Islamisierung des Landes ein Stück weit gelungen zu sein. Es ist nicht richtig, zu behaupten, dass die Bevölkerung sich in Bezug auf die Hagia Sophia nicht gekümmert oder sich jubelnd gefreut habe. Die Menschen in der Türkei sind, mit nicht enden wollenden existenziellen Problemen beschäftigt. Daher war es für den Strategen Erdogan ein guter Zeitpunkt. Er wusste, dass der Widerstand im Sommermonat Juli nicht groß sein wird, zumal jede Gegendemonstration gegen seine Politik erfolgreich niedergeknüppelt wird.

Die wenigen, die sich dennoch dagegen gewehrt haben, werden sicherlich in den nächsten Tagen zum Schweigen gebracht werden, wie wir das von derartigen Regimen mittlerweile gewohnt sind. Von dem Gericht konnte man auch keine andere Entscheidung erwarten. Die Türkei war ohnehin bisher kein Rechtsstaat. Momentan lenkt Erdogan die Justiz. In den Worten von Omer Faruk Eminagagolu, einem ehemaligen Richter und Berufungsstaatsanwalt: „Als die Justiz ihre Unabhängigkeit völlig verlor, wurde sie zu einer Kraft, zu einer Waffe der politischen Regierung“.

Die muslimische Welt ist in Jubellaune

Ein Beweis dafür sind die Detailtreue und der Zeitaufwand, den die Justiz bei der Anhörung, die das UNESCO-Kulturerbe betrafen, an den Tag legte. Nach nur 17 Minuten wurde entschieden, dass es innerhalb von 15 Tagen eine Entscheidung über das endgültige Schicksal der Hagia Sophia geben würde. Das Ergebnis dieses Urteils kennen wir ja bereits, und mit ihm eine Bestätigung der absoluten Kontrolle die Erdogan in der Türkei innehat.

Die internationalen Reaktionen auf dieses grandios organisierte Spektakel, egal ob aus Ost oder West, beantworteten eine weitere Reihe an Fragen zur Türkei Erdogans. Die konservative muslimische Welt war in Jubellaune, und es bewies der arabischen Welt, dass Erdogan der „einzige Mann ist, der es momentan bringt! Die unwissende konvertierte Hagia Sophia wurde zu einem erneuten Schauspiel der Macht für die Anhänger des türkischen Mannes.

Beifall von der Hamas

Sie symbolisierte sein unzweifelhaftes Engagement für die Islamisierung der Region und darüber hinaus. Sie unterstrich seine unantastbare Position als Ultranationalist und bewies seinen Anhängern der Muslimbruderschaft, dass er ihres Vertrauens würdig ist. Dieser Schritt wurde von Muslimbruderschaft nahen Individuen und Organisationen wie vom Großmufti von Oman, Ahmed bin Hamad al-Khalili und der Union des Arabischen Maghreb mit Herzensfreude begrüßt.

Die Tatsache, dass die Hagia Sophia noch immer den Sitz des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel innehat, bestätigte die symbolische Vertreibung des Christentums aus Istanbul und signalisierte damit erst den Beginn einer breit angelegten Kampagne. Nur wenige Augenblicke nach der offiziellen Ankündigung durch das Gericht beglückwünschten sowohl die Terrororganisation Hamas als auch die Muslimbruderschaft Erdogan zu seiner historischen Leistung.

Die Al-Aqsa-Moschee im Visier

Rafat Murra, der Leiter des internationalen Pressebüros der Hamas, sagte, „es war ein stolzer Moment für alle Muslime", und lenkte den Schwerpunkt des Gesprächs auf Jerusalem, die Al-Aqsa-Moschee und das Übel des Zionismus. Eine Einladung an Erdogan in den Levante sozusagen. Unterdessen unterstrich Ali Qaradaghi, ein hochrangiges Mitglied der Muslimbruderschaft und „inoffizieller" Berater Erdogans, dass „die Hagia Sophia zu ihrem wahren Zustand zurückgekehrt sei“.

Jedoch muss auch geklärt werden, dass nicht nur die Hamas ihre Augen auf die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gerichtet hat. Erdogan selbst hat dieses Ziel schon vor langer Zeit erfasst. Daher nutzte er die Gelegenheit nach dem Urteil über die Hagia Sophia, um die Konvertierung des Gebäudes als Teil der „Rückkehr der Freiheit nach Al-Aqsa" aus Israel zu demonstrieren.

Freifahrtschein für einen Tyrannen

Meiner Meinung nach war die Konvertierung dieses internationalen Kulturerbes ein erster Schritt, sozusagen ein Meilenstein, der deutlich zeigt, in welche Richtung Erdogan voranschreitet. Der Widerstand Griechenlands und der russisch-orthodoxen Kirche werden den türkischen Führer sicherlich nicht dazu bewegen, seine Entscheidung anzuzweifeln. Die Schriftsätze und Anfragen der UNESCO und historischer Vereinigungen werden wahrscheinlich an der gleichen Stelle landen wie die der griechischen Regierung.

Nämlich auf einem Müllplatz in Ankara. Die Tatsache, dass selbst die Bitte des US-Außenministers Mike Pompeo um eine erneute Erwägung der Umstände völlig missachtet wurde, bestätigt für mich nur eines. Erdogan hatte eine weitere Schlacht, ohne größere Opposition gewonnen, und wird diesen Kurs auch weiterhin einhalten, da kein Widerstand weit und breit zu sehen ist! Sein militaristisches Engagement im syrischen Krieg, seine feindselige Haltung und Eindringen in kurdisches Gebiet, sowie seine direkte Verwicklung in den libyschen Konflikt sind nur weitere Exemplare seines ungebremsten Aktionismus.

Ziel: De-facto-Führer der muslimischen Welt

Fakt ist, dass seine neo-osmanischen Ambitionen nach und nach Gestalt annehmen. Das zermürbende Spiel um Geld und Flüchtlinge mit der Europäischen Union ist seit Langem ein Thema, von dem sich Brüssel nicht befreien kann. Aber seien wir ehrlich, wenn es einem Mann nichts ausmacht, Flüchtlinge als politisches Druckmittel zu benutzen, dann wird er definitiv nicht einfach an diesem Punkt den Schlussstrich ziehen.

Die Weltanschauung, die er verkörpert, erzeugt in der Öffentlichkeit die Illusion einer Unbesiegbarkeit. Der Glaube an ihn hat einen Punkt erreicht, an dem geschichtliche Fakten wie der Völkermord an den Armeniern und die systematische Ermordung von Christen in der Region als Märchen dargestellt werden. Man nennt diese „Geschichten“ heutzutage eine „Propaganda des Westens“. Leider muss man feststellen, dass er den Traum von Mehmed II. tatsächlich wieder aufleben lässt und seinem Ziel jeden Tag näher rückt, zum de facto Führer der muslimischen Welt zu werden, mit Istanbul als Zentrum seiner Macht und der Hagia Sofia dem neuen Herz seines Imperiums.

Laut türkischen Medienberichten will Erdogan jährlich zum 29. Mai die Führer der islamischen Welt in der Hagia Sophia versammeln. Am 29. Mai 1453 wurde in der Hagia das erste Freitagsgebet abgehalten. Wenn das keine Ansage ist, was dann? Was Mut macht, ist die Tatsache, dass dieser monumentale Sakralbau schon viele Herrscher und Glaubenskrieger kommen und gehen gesehen hat. Ich bin überzeugt, dass auch diese letzte Wendung nicht von Dauer sein wird. Die Geschichte spricht jedenfalls dafür.