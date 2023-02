Robert Habeck und Christian Lindner kennen sich recht gut, sie duzen sich sogar in Talkshows und kennen die Handy-Nummer des anderen. In der Fastnachtswoche hat der grüne Wirtschaftsminister dem Finanzminister von den Freien Demokraten jedoch einen Brief geschrieben, und Letzterer hat prompt geantwortet. Beides wurde prompt öffentlich bekannt, was auch der Zweck der Übung war. Es geht zwischen den Ampel-Partnern mal wieder ums Geld, vor allem um die Schuldenbremse und höhere Steuern. Der Ton ist nicht rau, sondern süffisant, was im Grunde viel schlimmer ist.

Der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt wundert sich: „So etwas habe ich in meinen 14 Jahren als Haushälter im Deutschen Bundestag noch nicht erlebt“, kommentierte er den Briefwechsel. „Noch nie haben sich Bundesminister bereits im Vorfeld von Haushaltsverhandlungen derart gezofft.“ SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist ebenfalls verwundert: Das öffentliche Austauschen von Briefen sei ein Ritual, „bei dem alle Beteiligten verlieren“, monierte er. „Es schwächt das Ansehen der Absender, es nervt die Bürger, und es löst keine Probleme.“