Habeck-Rede zu Israel - Das amerikanische „Ja, aber…“

Mit seiner jüngsten Ansprache an die Nation hat Vizekanzler Robert Habeck viel Sympathie und Anerkennung geerntet. Der Historiker Per Leo hält sie hingegen für ein „Desaster“. Sie fixiere das Land auf dessen Vergangenheitsbewältigung. So könne Deutschland nichts zur Lösung des Nahost-Konflikts beitragen. Die USA machten es besser.