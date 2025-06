Blättert man einmal durch den knapp 170-seitigen Bericht, stößt man zunächst auf lobende Worte für die außergewöhnlichen Leistungen und Entbehrungen der jeweiligen Akteure in Regierungsverantwortung während der Pandemie. Dennoch, heißt es weiter: „Der enorme Respekt für die Verdienste aller Akteurinnen und Akteure darf uns jedoch nicht davon abhalten, nunmehr, nachdem fast 5 Jahre zurückliegen, Ereignisse plausibel zu erklären und transparent zu machen. Dies ist die notwendige Grundlage für einen gesellschaftlichen Lernprozess: Was lief gut und was sollten wir zukünftig anders gestalten? Dies mit Blick auf Fragestellungen aus der Corona-Zeit, aber auch mit Blick auf die Resilienz, die aus Erkenntnissen und entsprechenden Schlussfolgerungen entstehen kann und im Idealfall sollte.“