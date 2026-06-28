- Eine Blamage für den Verfassungsschutz
Über 3000 Seiten, Millionen ausgewerteter Dokumente und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Das bislang umfangreichste Gutachten zur AfD erhebt schwere Vorwürfe. Doch bei den entscheidenden juristischen Fragen wirkt seine Argumentation eher politisch als rechtlich motiviert.
Und wieder gibt es ein Gutachten zur angeblichen Verfassungswidrigkeit der AfD. Nebst Anlagen umfasst es mehr als 3000 Seiten. Daran mitgewirkt haben Rechtswissenschaftler, Soziologen und Datenspezialisten.
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