Drei Personen, darunter Alice Weidel; Konferenzszene mit AfD-Logo
Schmieden sie sinistre Pläne? Tino Chrupalla (l.) und Alice Weidel auf dem Demokratiekongress der AfD am 26. Juni 2026 / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Gutachten gegen die AfD Eine Blamage für den Verfassungsschutz

Über 3000 Seiten, Millionen ausgewerteter Dokumente und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Das bislang umfangreichste Gutachten zur AfD erhebt schwere Vorwürfe. Doch bei den entscheidenden juristischen Fragen wirkt seine Argumentation eher politisch als rechtlich motiviert.

VON MATHIAS BRODKORB am 28. Juni 2026 16 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Und wieder gibt es ein Gutachten zur angeblichen Verfassungswidrigkeit der AfD. Nebst Anlagen umfasst es mehr als 3000 Seiten. Daran mitgewirkt haben Rechtswissenschaftler, Soziologen und Datenspezialisten.

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Jens Böhme | So., 28. Juni 2026 - 18:25

Wenn ich Dunja Hayalis politische Einschätzungen im ZDF als unwahr bezeichne, gehöre ich verboten? Nicht das demnächst Künstliche Intelligenz vor Gericht steht - wegen absichtlicher Fake News.

Angelika Sehnert | So., 28. Juni 2026 - 18:37

Das mittlerweile von Hysterie und hektischem Aktionismus geprägte Vorgehen des linksgrünen Milieus, durchaus wohlwollend begleitet von Teilen der CDU, gegen die AfD wird allmählich lächerlich. Das Beste an dem Gutachten ist die Erkenntnis , dass man den Verfassungsschutz durch KI und eine Handvoll Mitarbeiter ersetzen könnte. Dies entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Genau das hatten die Autoren wohl nicht im Sinn. So kann’s gehen, wenn man sich verrennt.
Man kann immer nur Tatsachen wiederholen: 2014 war die AfD de facto tot. Seit 20 Jahren machen CDU, SPD und Grüne eine Politik, die von vielen Menschen im Land nicht gewollt ist. Daher sind sie für eine Partei, die diese Korrekturen vollmundig verspricht. Statt die eigene Politik, deren Erfolglosigkeit,gerade was Migration und Energie angeht, tagtäglich sicht- und spürbarer wird, zu überdenken und zu korrigieren,machen CDU und SPD noch mehr davon.
Einfacher Rat: Macht bessere Politik, dann klappt es auch wieder mit dem Souverän.

Urban Will | So., 28. Juni 2026 - 18:40

Ansonsten sei dem Autor gedankt, dass er hier einige Dinge mal klargestellt hat.
Wer übrigens sehen möchte, wer und v.a. welche Partei den demokratischen Grundsätzen dieses Landes – so etwa dem Grundrecht und sogar der Pflicht, Parteitage abzuhalten - aktiv entgegen treten, wird nächste Woche in Erfurt sehen, wo man eigentlich mal genauer hinschauen müsste, was aber der „Verf.schutz“ gewiss nicht machen wird. Wedelt er doch brav mit dem Schwänzchen und holt das Stöckchen nur, wenn Linksgrün es wirft und es gegen die AfD geht.

Dass Vertreter der Linken sogar zum Mord an Kapitalisten, etc. aufriefen auf ihrem Parteitag... geschenkt. Ist halt so.
Aber wehe, der Höcke...
Oder man findet ein sechs Jahre altes Bild, wo ein AfD-Vertreter den Arm hebt (auch noch den falschen...) und plärrt die Welt voll.

Aber danke an die KI-Gutachtler, mal wieder eine schöne Werbung für die Blauen hingelegt. Jetzt müssen sich nur noch ein paar Dumme finden, die ein Verbot einklagen.

Rainer Mrochen | So., 28. Juni 2026 - 18:45

rechtliche Wirklichkeit. Die Vertreter des politischen Establishment sehen ihre Fälle fortschwimmen und wenden haarsträubende Methoden zur Delegitimierung demokratischer Willensbildung des Souveräns an. Mehr ist auch an dieser Stelle nicht mehr dazu zu sagen. Ob sie damit erfolgreich sein werden ist doch mehr als zu bezweifeln. Eines haben sie allerdings schon jetzt erreicht; die massive Beschädigung demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Die offensichtlichen Lakaien - Rechtswissenschaftler, Soziologen, Datenspezialisten und Verfassungsschützer machen sich alle Ehre. Bravo!

Theo Lackner | So., 28. Juni 2026 - 18:45

Das "Gutachten" legt links-grüne Maßstäbe dafür an, rechte Positionen pauschal als extremistisch zu stigmatisieren. Das ist keine juristische Bewertung, sondern politischer Kampf.

Es wird wohl nicht zu einem Verbotsantrag kommen, denn ob der schwachen Beweislage ist der ständige Vorwurf viel nützlicher.

Ingo Frank | So., 28. Juni 2026 - 18:50

der übergeordneten Instanz, dem Bundesministerium des Inneren, füllen würde, käme mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch nichts anderes heraus.
Oder glaubt jemand ernsthaft wenn es auch nur die kleinste, aller kleinste Chance geben würde, sich der lästigen politischen Konkurrenz, sich durch ein Verbotsverfahren zu entledigen, die etablierten Parteien, allen voran die CDU als „Brandmauerarchitektenpartei“, würde ohne auch nur mit einer einzigen Wimper zu Zucken, ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstreben ? Sie werden wohl ihre begründeten Zweifell haben ….. sonst lief das Verfahren schon lange „seinen sozialistische Weg“ tut es aber nicht, mit gutem Grund, aus Angst vor einer riesigen Blamage…..und dadurch noch weiterer Zustimmung zur „Niemand will Sie Partei“ vor allem im bevölkerungsreicheren Teil im Westen der Republik. Der Osten mit seinen 17 Millionen ist gerade mal so groß wie NRW.
Frau Wallau wissen Sie noch ? Erinnern Sie sich noch an „Unseren Herr Lenz“ 😂
MfG a d E. R.

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