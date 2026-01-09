Desasterwoche der Christdemokraten - Wegner, Günther, Merz: Das größte Problem der CDU ist sie selbst

Ein Ministerpräsident, der freie Medien als Feinde markiert. Ein Bürgermeister, der nach einem Terroranschlag Tennis spielt. Und ein Kanzler, der sich für das eigene Land nicht interessiert. Diese Woche hat gezeigt: Das größte Problem der CDU ist und bleibt sie selbst.