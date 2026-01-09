Merz
Mehr Schein als Sein? Bundeskanzler Merz vor Deutschlandfarben / picture alliance; photothek

Desasterwoche der Christdemokraten Wegner, Günther, Merz: Das größte Problem der CDU ist sie selbst

Ein Ministerpräsident, der freie Medien als Feinde markiert. Ein Bürgermeister, der nach einem Terroranschlag Tennis spielt. Und ein Kanzler, der sich für das eigene Land nicht interessiert. Diese Woche hat gezeigt: Das größte Problem der CDU ist und bleibt sie selbst.

VON BEN KRISCHKE am 9. Januar 2026 8 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt“, heißt es in Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Volker Peters | Fr., 9. Januar 2026 - 13:18

Sehr treffend formuliert, da kann ich nur zustimmen. Herr Krischke stellt sich also die Frage, die ich gestern Frau Schneider auf Welt gestellt habe: was tun, wenn der Albtraum Wirklichkeit wird? Wenn die kleine aber hervorragend organisierte linke Speerspitze lieber „unsere Diktatur“ als „eure Demokratie“ haben möchte? Also eine Diktatur der Guten anstatt eine Demokratie der Bösen?
Utopische Frage?
Ich denke nicht. Die AfD kann höchstgerichtlich verboten werden, wenn man die „richtigen“ Richter installiert, so wie zuletzt am Bundesverfassungsgericht erschienen. Und Faeser hat mit dem Verbot von Compact erstmal Fakten geschaffen, die auch durch das Gerichtsurteil nur teilweise revidiert werden konnten. Und zuletzt: die hörigen Medien in Form des ÖRR gibt es schon. Auch aus der linken Medienwelt ist kein Widerstand zu erwarten.
Südtirol also. Da ich keine Kinder habe, für deren Zukunft sich bewaffneter Widerstand lohnen würde, würde auch ich ins Ausland gehen.

Armin Latell | Fr., 9. Januar 2026 - 13:40

was mich bei diesen meineidigen Figuren auch nur im Ansatz überraschen könnte. Bez. Merz war das schon vor der Btw ganz klar, Frau Weidel hat es mehr als einmal klar angekündigt, das woke
U-Boot Wegner hat ja auch schon ausgiebig zu erkennengegeben, wie es wirklich tickt. Also tatsächlich so erwartbar wie dennoch erschütternd. Und klar ist auch, dass weiterhin der deutsche Bürger bei Entscheidungen all dieser Leute außer als Goldesel keinerlei Rolle spielt. Und das Ende auf der nach oben offenen Verantwortungslosigkeitsskala ist noch nicht erreicht: warten wir die absehbaren Zumutungen zur "Unterstützung" der Ukr ab, zur "Energiewende", zur "Klimarettung", zur "Migrationswende" .....ab, da können Sie Artikel, die diese Ganoven weder lesen noch sich überhaupt dafür interessieren, ohne Ende schreiben. Da ist Günter und sein dummes, skandalöses Geschwätz nur die Spitze des Eisberges. Es braucht definitiv keinen Putin, um dieses Land und seine Gesellschaft zu zerstören.

Markus Michaelis | Fr., 9. Januar 2026 - 13:48

Für mich persönlich ist die Demokratiesicht von Günther der große Punkt, weil es hier um Prinzipielles geht. Merz und Wegner sind politisches Tagesgeschäft. Man sollte Günther nicht einfach abtun, weil er mit seiner Auffassung Millionen vertritt und sehr tiefe Überzeugungen. Diese Debatte sollten wir also führen, auch anerkennen (zur Kenntnis nehmen), dass das Millionen wie Günther sehen.

Mein Eindruck ist, dass das GG nicht mehr als institutioneller Rahmen und ein paar weite Leitplanken (von denen einige heute auch so nicht mehr anerkannt werden, wie etwa Ehe und Familie) gesehen wird, sondern als normative Vorgabe, wie "der Mensch" zu sein hat. Es sind dann nicht mehr Abwehrrechte, sondern universelle Grundwerte, die der Staat gegen alle Menschen durchsetzen muss. Damit kann die Gesellschaft auch beliebig offen für alle Menschen sein, weil alle Menschen sich an diese Grundwerte halten müssen, und die auch schon alles relevante festlegen. Wir sollten das diskutieren.

A. Krüger | Fr., 9. Januar 2026 - 13:50

dass die CDU, die wohl nur noch aus Loosern besteht, die Demokratie abschaffen bzw. das Grundgesetz aushebeln will und glaubt, damit den Machterhalt zu sichern. Ein Fall für den Verfassungsschutz.

Markus Michaelis | Fr., 9. Januar 2026 - 13:58

Diese Diskussion sollten wir etwas offener führen. Mein Eindruck ist, dass Günther (mit Millionen) in etwa vertritt, dass über das GG wir in D universelle Werte haben, die durchgesetzt werden müssen, und zu dieser Gesellschaft gehören dann logischerweise alle Menschen genau gleich, wer nicht dazugehört, kann nur Menschenfeind sein. Aber wie genau ist diese Sichtweise?

Ist Deutschland über klare Regeln definiert, die absolut und fest sind, und innerhalb dieser Regeln kann sich jeder frei entfalten? Die Regeln selber hat dann logischerweise niemand zu diskutieren - sie sind universell und vorgegeben? Das schiene mir in etwa das "Modell Dubai", wobei das in Dubai im Moment besser funktioniert.

Ich sehe die Welt und den Menschen so, dass da viele Gegensätze möglich und auch vorhanden sind. Menschen und Gesellschaften entscheiden sich für Richtungen oder wachsen kontingent in Richtungen rein. In Günthers Augen: gibt es das? Wie geht man mit solchen Gegensätzen um?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.