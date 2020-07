Beate Bredenbals ist Finanzbeamtin. Sie lebt mit ihrer Familie im Landkreis Gütersloh und hat das Autokennzeichen GT. Welche Folgen das haben kann, erlebte sie am vergangenen Samstag, als sie ihre jüngste Tochter nach Münster fahren wollte. Über einen Facebook-Eintrag wurden erst die Lokalzeitung und dann auch andere Medien auf sie aufmerksam.

Frau Bredenbals, wer ein Auto mit dem Kennzeichen GT für Gütersloh fährt, lebt dieser Tage gefährlich. Er muss damit rechnen, angefeindet zu werden, wenn er den Landkreis verlässt. Sie sind am vergangenen Samstag mit ihrer Tochter Leonie trotzdem mit dem Auto nach Münster gefahren. Warum?

Meine Tochter studiert dort Medizin. Ich habe sie mit dem Auto zurückgebracht, weil sie so viel Gepäck hatte.

Der Landkreis Gütersloh ist seit einer Woche wieder im Lockdown. Darf man den einfach so verlassen?

Ja, es gibt kein Verbot. Es ist fast alles so, wie es am Anfang der Coronakrise war. Man darf sich nur zu zweit in der Öffentlichkeit aufhalten, wenn man verwandt ist. Friseure und Geschäfte haben zwar auf, aber Kneipen und Restaurant sind alle geschlossen. Die meisten Lockerungen wurden zurückgenommen. In andere Bundesländer dürfen wir nur mit einem negativen Corona-Test reisen. Vorausgesetzt, der ist nicht älter als 48 Stunden.

Haben Sie schon einen Test gemacht?

Nein, wir wollten eigentlich nach Usedom fahren, wo wir Ferienwohnungen haben. Ich habe aber von Anfang an Bedenken gehabt wegen dem Gütersloher Autokennzeichen. Und meine Befürchtung hat sich ja jetzt auch bestätigt.

Was ist genau passiert?

Meine jüngste Tochter fragte, ob wir nicht das Cabrio nehmen wollten, weil das Wetter so schön war. Meine beiden älteren Kinder fanden, das sei keine gute Idee. Die andere Tochter sagte: „Hinterher wirft euch noch einer einen Stein ins Auto.“ Mein Sohn sagte: „Der Alpha Romeo Spider ist zu auffällig, lasst das sein!“

Aber Sie sind trotzdem gefahren.

Ja, hätte ich mal auf meine Kinder gehört. Ich hab allerdings gleich gesagt, ich werde das Auto in Münster nirgendwo abstellen. Autos mit Gütersloher Kennzeichen werden ja jetzt überall mutwillig beschädigt.

Ist das tatsächlich so?

In Bielefeld wurden die schon massenweise beschädigt. Besonders schlimm war es am Sonntag.

Was ist da passiert?

Arminina Bielefeld ist aufgestiegen. Feiernde Fans umringten ein Auto mit Kennzeichen Gütersloh und riefen: „Scheiß-Gütersloh“. So werden wir Gütersloher gerade stigmatisiert. Dabei wohnen wir am Rande des Landkreises. Wir haben null Coronafälle. Aber egal, in welche Richtung wir fahren, ob nach Bielefeld, Paderborn oder in den Kreis Lippe, nirgendwo will man uns sehen. Dabei liegen die drei Kreise nur in einem Kilometer Luftlinie von uns entfernt.

Hatten Sie diese Erfahrung schon vorher gemacht?

Nein, zum Glück nicht. Ich lebe und arbeite in Gütersloh. Ich habe das aber von anderen gehört. Ein Mann, der mit dem Motorrad an den Lipper See gefahren ist, wurde zum Beispiel von Anwohnern aufgefordert, er solle wieder nach Hause fahren.

Wie erklären Sie sich solche Reaktionen?

Ich denke, dass die Menschen nach vier Monaten Corona alle gar sind. Die haben Angst. Die wollen mal Druck ablassen. Aber es trifft jetzt die Falschen.

Was ist dann auf dem Weg nach Münster passiert?

Es fing schon damit an, dass wir auf der Autobahn mit Lichthupe belästigt wurden. Es gab Autofahrer, die wild gestikuliert haben. Irgendwann fuhr ein Auto auf einer einspurigen Ringstraße hinter uns immer wieder ganz dicht auf. Ich hatte das Gefühl, die verfolgen uns. Vor einer roten Ampel streckte die Beifahrerin ihren Oberkörper durchs offene Fenster heraus und rief uns zu: „Ihr alten Dreckschlampen, verpisst Euch.“

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe meine Tochter gebeten, das Kennzeichen aufzuschreiben. Ich war ziemlich aufgeregt. Man weiß ja nicht, was noch hätte passieren können. Hinterher schmeißen die noch mit Gegenständen auf uns. Aber das Schlimmste kam erst noch.

Was ist passiert?

An der nächsten Ampel kam ein Fahrradfahrer uns zu. Er hat sein Rad abgestellt, hob den Arm und formte die Hand zur Pistole. Er tat so, als würde er abdrücken. Dann raste er zu Fuß auf uns zu und kam nahe an die Beifahrerseite heran. Meine Tochter hat vor Angst geschrieen.

Hat sich der Mann vielleicht nur einen schlechten Scherz erlaubt?

Den Eindruck hatten wir nicht. Er war Mitte 40 und 1,80 Meter groß und beugte seinen Oberkörper über sie. Wir waren angeschnallt und konnten uns nicht wehren. Körperlich wären wir dem unterlegen gewesen. Ich hab dann wie wild gehupt, in der Hoffnung, dass andere Autofahrer aussteigen und uns helfen. Zum Glück sprang die Ampel schnell auf grün, und wir konnten weiterfahren.

Haben Sie die Polizei gerufen?

Ja, die ist zum Glück auch sofort gekommen und hat super reagiert. Erst hat sie mich zur Wohnung meiner Tochter begleitet und mich dann aus Münster wieder herausgelotst. Später habe ich Strafanzeige gegen den Fahrer des Autos erstattet, das uns verfolgt hatte. Wissen Sie, woher der kam?

Nein.

Aus dem Nachbarkreis Warendorf.

War der nicht auch wieder im Lockdown?

Ja, aber er wurde gerade wieder aufgehoben.

Beate Bredenbals / privat

Hätten Sie gedacht, dass der Grat zwischen Nachbar und Feind so schmal sein kann?

Nein, und ich finde das ganz schlimm. Ich bin noch nie in meinem Leben stigmatisiert worden. Jetzt weiß ich, wie das ist.

Fahren Sie nach diesen Erfahrungen wieder an die Ostsee?

Das hängt davon ab, ob der Lockdown bei uns nächste Woche wieder aufgehoben wird. Ich will erstmal abwarten, wie sich die Stimmung in Usedom entwickelt. Leute, die schon an der Küste sind, haben zwar gesagt, sie seien dort nicht angefeindet worden. Aber ich bin da misstrauisch. Das Autokennzeichen GT schreckt wahrscheinlich noch ab, wenn die Coronakrise schon längst vorbei ist.

Bilder von der Ostseeküste zeigen Urlauber, die dicht wie Ölsardinen am Strand nebeneinander liegen. Schreckt Sie das gar nicht ab?

Na ja, den Sicherheitsabstand kann man da natürlich nicht mehr einhalten. Das ist aber in allen Urlaubsregionen so.

Haben Sie keine Angst davor, sich anzustecken?

Ich habe vor dem Virus weniger Angst als vor den wirtschaftlichen Folgen und davor, wie die Menschen reagieren. Wie können die andere aufgrund ihres Autokennzeichens stigmatisieren, die sie gar nicht kennen? Aber eigentlich ist es keine Überraschung.

Warum nicht?

Dass dieses Virus etwas mit der Psyche des Menschen macht, das hat man ja schon zwei Wochen nach dem ersten Lockdown gespürt. In Nordrhein-Westfalen waren die Frauenhäuser voll. Die häusliche Gewalt und der sexuelle Missbrauch von Kindern ist gestiegen.

Das klingt fast, als hätten Sie das Vertrauen in die Menschen verloren?

Nein, wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Münsters Bürgermeister hat sich inzwischen persönlich bei uns entschuldigt. Es gab auch Blumen und Geschenke von Geschäftsleuten. Die Stadt hat 300.000 Einwohner. Einer von denen ist jetzt übergriffig geworden. Na ja, wir gehören jetzt eben zu einer Randgruppe.

Auf wen sind Sie denn jetzt sauer: Auf Armin Laschet, den Ministerpräsidenten von NRW, der sich als Öffner profilieren wollte und jetzt mitansehen muss, wie Landkreise in den Lockdown zurückkehren – oder auf den Fleischproduzenten Clemens Tönnies?

Ach, wissen Sie, ich möchte in diesen Zeiten nicht in der Haut von einem Politiker stecken. Egal, was sie entscheiden. Irgendeiner beschwert sich immer. Das ist eine schwierige Situation.

Und was ist mit Tönnies?

Da bin ich gespalten. Der hat seine Leute schlecht untergebracht, und auch die Arbeitsbedingungen waren schlimm. Spätestens, als das Corona-Virus ausbrach, hätte er was ändern müssen. Sein Betrieb ist der größte Schlachtbetrieb in Europa. Da arbeiten 8.000 Menschen. Unter welchen Bedingungen, das war lange bekannt. Warum ist da nicht schon viel früher was passiert? Das kann man der Politik vorwerfen.

Dagegen ist das, was Ihnen im Cabriot passiert ist, ja fast banal.

Ja, zum Glück war die Gewalt nur verbal. Ich möchte mich auch gar nicht mit den Tönnies-Mitarbeitern auf eine Stufe stellen.

Kennen Sie einige persönlich?

Nein, aber ich fahre regelmäßig an einem der Wohnblocks vorbei, in dem sie zu Dutzenden ein Zimmer teilen, manchmal sogar die Matratze. Das sind ausschließlich Bulgaren, Polen und Rumänen. Die machen eine Arbeit, die Deutsche für den geringen Lohn nicht machen wollen. Mir tun die Leid. Es wurde höchste Zeit, dass der Gesetzgeber auf diese Missstände reagiert hat. Was Tönnies mit ihnen gemacht hat, ist unmenschlich.

Die Fragen stellte Antje Hildebrandt.