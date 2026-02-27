- Der trojanische Cem
Der grüne Spitzenkandidat in Baden-Württemberg verkündet: weniger Bürokratie, Flexibilität für die Autoindustrie und eine Migrationswende. Doch der große Zauberer Cem Özdemir versteckt dahinter ein grünes Programm, das nahezu das Gegenteil verheißt.
Es gibt sie immer wieder, diese Cem-Özdemir-Momente. Es ist so eine Art Weihnachtsgefühl im Frühling, alle sitzen um den Tannenbaum und haben sich lieb. Der grüne Wundermann kann sowas hervorbringen in diesem Wahlkampf in Baden-Württemberg, in der Wahlarena oder beim TV-Triell, wie einen Patronus-Zauber aus den Harry-Potter-Büchern. Plötzlich ist alles Böse weg und alle sind selig. „Wir müssen weniger die eigene Bubble bedienen, mehr verstehen, warum kommt jemand zu einer anderen Meinung“: Da spricht der Landesvater, der Özdemir gerne wäre. Nur mit Politik hat das wenig zu tun.
