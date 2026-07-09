Jahrelang hieß es, die Union habe ein Frauenproblem. Die FDP habe ein Frauenproblem. Friedrich Merz habe eines, und Christian Lindner hatte es auch gehabt. Jeder Mann rechts der Mitte, der auf irgendeine altmodisch überhebliche Art unsympathisch wirkte, musste sich diese Diagnose gefallen lassen. Jetzt ist sie endlich einmal umgedreht. Nach Jahren, in denen Männlichkeit im progressiven Milieu fast ausschließlich als Problem vorkam, entdeckt die Frauenpartei plötzlich den Mann als Zielgruppe.

Dreizehn Parteimitglieder, unter ihnen die Vorsitzende Franziska Brantner und ihre Vorgängerin Ricarda Lang, haben ein Manifest verfasst, das ein „positives Bild moderner Männlichkeit“ einfordert. Anton Hofreiter boxt für die Kameras, Felix Banaszak gibt dem Playboy ein Interview, ein Bundestagsabgeordneter postet Kniebeugen aus dem Fitnessstudio in Prenzlauer Berg. Der Grund ist demoskopisch: 25,2 Prozent der Männer zwischen 18 und 24 wählten bereits bei der letzten Bundestagswahl die AfD. Die Grünen verlieren sie fast vollständig.

Männlichkeit als Konsumästhetik

Die Antwort der Partei? Männlichkeit auf Konsumästhetik reduzieren. Boxen, Pumpen, schnelle Autos, der Playboy, das alles ist erlaubt, verkündet das Manifest. Die Selbstkritik dahinter ist ungewöhnlich offen: Man habe Männlichkeit jahrelang nur als „toxisch“ beschrieben, nie ein positives Gegenbild angeboten. Nur trägt diese Einsicht kaum über die Oberfläche hinaus, denn am Ende werden Männer auf ihre sichtbarsten Klischees reduziert. Das Ergebnis wirkt unfreiwillig komisch, als hätten sie all die Jahre nur auf die Erlaubnis gewartet, endlich Bizeps zeigen zu dürfen.

Der eigentliche Gegensatz ist nicht zwingend der zwischen „klassischer“ und „zeitgemäßer“ Männlichkeit, sondern vielmehr zwischen zwei Anthropologien und zwischen zwei Antworten auf die Frage, wie moralischer Wert überhaupt entsteht. Die links-progressive Anthropologie ordnet Menschen entlang der Achse von Verletzlichkeit und Macht: Moralische Legitimität entsteht aus Vulnerabilität. Für „die“ Männlichkeit ist das insofern ein Problem, als historisch wie kulturell typische männliche Tugenden gerade um Handlungskompetenz gekreist haben: Verantwortung übernehmen, Risiken eingehen, Konflikte austragen, die eigene Gruppe vor externen Angriffen schützen, und so weiter. Dies waren über Jahrhunderte die Prüfsteine männlicher Tugend. Doch in einer Werteordnung, in der sich Legitimität aus Betroffenheit herleitet, stehen sie strukturell im Verdacht.

Eine Anleitung zur Unmündigkeit

Der ideale Bürger ist dann nicht derjenige, der auf Eigenverantwortung setzt, sondern derjenige, der seine Verletzlichkeit artikuliert und sich der Schutzfunktion kollektiver Institutionen anvertraut. Ob das eine Vision des Erwachsenseins ist, die jungen Männern eingeredet werden sollte, vermag man zu bezweifeln. Aber schon der Rahmen, in dem diese Debatte geführt wird, fühlt sich wie eine Anmaßung an. Frauen driften seit Jahren stärker nach links als Männer nach rechts. Auch sie erreichen klassische Meilensteine des Erwachsenseins wie Ehe und Kinder deutlich später und seltener als zuvor. Doch niemand kommt auf die Idee, von einer „Krise der Weiblichkeit“ zu sprechen.

Denn eine als strukturell benachteiligt definierte Gruppe bekommt ihre Krise grundsätzlich von außen zugeschrieben, durch einen Unterdrücker. Mitverantwortung anzunehmen wäre in dieser Logik fast wie ein Kategorienfehler. Männer auf der anderen Seite gehören zur Täterklasse, weshalb ihre Probleme als Symptom eigener Schuld gelten. Das ist ein profundes Dilemma für die Grünen, mehr, als ihnen bewusst ist. Das erkennt man an Sätzen wie „Sei kein Arschloch“, den der Parteivorsitzende Felix Banaszak in seinem Interview mit Playboy fallen ließ. Noch bevor der Adressat etwas gesagt oder getan hat, erscheint er als potenzieller Täter, dessen erste Aufgabe in der Selbstdisziplinierung besteht. Der gute Mann zeichnet sich nicht durch positive Eigenschaften aus, sondern dadurch, dass von ihm bloß nichts Negatives ausgeht.

Institutionalisierter Sexismus

Diese Sicht auf den Mann ist über Jahrzehnte institutionell eingeübt worden. Bis heute sind die Grünen die einzige Bundestagspartei, deren Frauenstatut reine Frauenlisten ausdrücklich zulässt, reine Männerlisten jedoch kategorisch ausschließt. Jeder ungerade Listenplatz, einschließlich des ersten, ist Frauen vorbehalten. Bereits vor anderthalb Jahrzehnten scheiterte ein Parteimitglied aus Sachsen-Anhalt mit einer Klage gegen diese Regelung. 2022 eskalierte der Streit über das Frauenstatut so weit, dass das Bundesschiedsgericht zunächst klären musste, wer im Sinne der Satzung überhaupt als Frau gilt. Anlass war ein Bewerber, der sich auf das Prinzip der Selbstdefinition berief und einen Frauenplatz beanspruchte.

Nach den Feststellungen des Gerichts beschrieb er sich selbst an anderer Stelle als „75 Prozent Frau und 25 Prozent Mann“, trat überwiegend unter männlicher Identität auf und erklärte zudem, mit seiner Kandidatur die Widersprüche des Frauenstatuts sichtbar machen zu wollen. Die Partei wurde gezwungen, vor ihrem eigenen Schiedsgericht Kriterien zu entwickeln, wann Selbstidentifikation ausreicht – und wann eben nicht. Was sich im kulturpolitischen Diskurs beliebig verflüssigen ließ, musste bei der Vergabe parteiinterner Macht plötzlich präzise bestimmt werden.

Wenn Männerfeindlichkeit den eigenen Wahlerfolg sabotiert

Dann gibt es auch noch die Geschichte aus dem Saarland: Dort traten die Grünen bei der Bundestagswahl 2021 gar nicht erst an. Die erste Landesliste – unter Führung eines Mannes – wurde parteiintern verworfen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Frauenstatut. Die zweite, nun frauengeführte Liste kam nur zustande, weil 49 Delegierte eines Ortsverbands von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Der Bundeswahlausschuss verwarf am Ende die gesamte Landesliste, weil dieser Ausschluss selbst gegen demokratische Grundsätze verstieß. Das Frauenstatut erreichte damit etwas, wovon der politische Gegner nicht mal hätte träumen dürfen: Es schloss die eigene Landespartei von der Bundestagswahl aus.

Ähnliches wiederholte sich schließlich auf der Bundesebene, als es zur Wahl der Kanzlerkandidat*IN kam. Robert Habeck hatte bereits im Vorfeld erklärt, im Falle einer Kandidatur Annalena Baerbocks nicht anzutreten – und genau so kam es. Der Mann, der sechs Jahre Regierungserfahrung als Minister in Schleswig-Holstein vorweisen konnte, musste einer Frau den Vortritt lassen, die ihre Karriere ausschließlich über Parteiämter aufgebaut hatte. Zeitweise lagen die Grünen im ZDF-Politbarometer bei 27, kurz darauf sogar 28 Prozent, zum ersten Mal in der Parteigeschichte als stärkste Kraft im Land. Im Wahlkampf musste Baerbock einen aufgehübschten Lebenslauf korrigieren, verspätet gemeldete Nebeneinkünfte nachreichen und sich für abgeschriebene Passagen in ihrem eigenen Buch rechtfertigen. Der Effekt zeigte sich sofort in den Umfragen: Nur noch 22 Prozent hielten Baerbock für kanzlertauglich. Am Wahltag im September blieben von den einstigen 28 Prozent noch 14,8 übrig.

Die Radikalsten sind die Ehrlichsten

Die ehrlichste Figur in diesem ganzen Umbau des grünen Männerbilds ist ausgerechnet die, die am wenigsten Anstalten macht, ihn überhaupt als mehr denn Wahltaktik zu verkaufen. Jette Nietzard, ehemalige Bundessprecherin der Grünen Jugend, weist jede Mitschuld progressiver Männerbilder an der politischen Entfremdung junger Männer zurück. Das neue Werben um Fitnessstudios und Pumpvideos betrachtet sie rein instrumentell. Man müsse „in diese Szene reinreichen“, sagt sie, „auch mit populistischen Mitteln“. Mit anderen Worten: Es handelt sich um reine Zielgruppenansprache. An der Substanz ändert sich gar nichts.

In der Tat haben die Grünen ihre Karikatur bloß freundlich eingefärbt. Der aggressive Pumper wird zum feministischen Pumper, der BMW-Fahrer zum klimabewussten BMW-Fahrer. Über Männlichkeit selbst erfährt man erstaunlich wenig. Denn Männlichkeit erschöpft sich weder in Muskelmasse noch in Motorräumen. Sie beschreibt einen über Jahrhunderte gewachsenen Kanon von Tugenden, die zwar überwiegend männlich codiert sind, sich aber niemals auf Männer beschränkt haben: Mut, Pflichtgefühl, Selbstbeherrschung, Opferbereitschaft, Schutz der Schwächeren. Keine dieser Eigenschaften verliert ihre Relevanz für Männer allein dadurch, dass Frauen sie ebenso besitzen können. Es ist kein Wunder, dass ein Milieu, das „Männlichkeit“ ausschließlich als Problem kennengelernt hat, in ihrer Wiederentdeckung zunächst nur Muskeln, Boxhandschuhe und den Playboy findet. Für konkrete Charaktereigenschaften und zutreffende Gesellschaftsdiagnosen fehlt ihm schlicht die Sprache.