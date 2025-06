Der grüne Burgfrieden ist endgültig Geschichte: In einem Schreiben an Polizeivertreter haben sich führende bayerische Grünen-Politiker klar von der Vorsitzenden der eigenen Parteijugend distanziert. Anlass war das inzwischen berüchtigte Instagram-Selfie von Jette Nietzard im Sweatshirt mit der Aufschrift „ACAB“ – „All Cops Are Bastards“. Das Foto habe „zu Recht breite Empörung ausgelöst – auch bei uns persönlich“, schreiben Fraktionschefin Katharina Schulze und Landesvorsitzende Eva Lettenbauer. Gemeinsam mit weiteren Landtagsabgeordneten verurteilen sie „diese Form des Auftretens ausdrücklich“ und fordern eine klare Entschuldigung.

Es ist das erste Mal in dem seit Monaten schwelenden Konflikt, dass sich eine grüne Landesführung so unmissverständlich von der eigenen Jugendorganisation abgrenzt. Die Wortwahl im Schreiben ist erstaunlich deutlich – und sie zeigt, wie groß die Kluft zwischen bürgerlich-grüner Realpolitik und dem zunehmend radikalen Kurs der Parteijugend inzwischen wirklich ist. Die klare Kante aus Bayern signalisiert: Die Erwachsenen in der Partei haben genug – von Skandalen, Shitstorms und der Selbstgewissheit der Nachwuchschefin. Die bisherigen Mahnungen und vermittelnden Gesprächsangebote hatten Nietzard bisher offensichtlich nur weiter angestachelt.

Denn kaum war der Pullover-Skandal überwunden, folgte schon der nächste Totalausfall. Nicht grundlos sucht die Grüne Jugend seit kurzem eine Leitung für Öffentlichkeitsarbeit – zuständig für die Kommunikation der Bundessprecher, für Langfriststrategien und Krisenmanagement in Serie. Für den Job braucht man – anders als für viele Ämter in der grünen Partei – sogar ein abgeschlossenes Studium. Ganz offensichtlich fand sich trotz flacher Hierarchien und Bahncard 50 niemand, der den medialen Augiasstall ausmisten wollte. Kein Wunder: Nur zwei Tage später relativierte Nietzard in einem Video den größten Massenmord an Juden seit der Schoa. Die künftige Kommunikationsleitung kann also schon mal mit Überstunden planen.

Die Grüne Jugend wäre lieber die Linksjugend

Vermutlich wird man in Berlin zur Gehaltsverhandlung künftig mit einer Mappe „Top 10 Skandale der Bundessprecherin“ erscheinen – extra Kaviar und Bahncard 100 sollten da wohl mindestens zu holen sein. Denn inzwischen hat Nietzard nicht nur sich selbst, sondern auch der Mutterpartei massiven Schaden zugefügt. Der Denkzettel aus Bayern ist daher nicht nur letzte Warnung, sondern wohlmöglich die letzte Ausfahrt – bevor die Grünen sich selbst in Richtung politisches Niemandsland manövrieren.

Denn schließlich hatte Nietzard gerade erst im Stern-Interview klargestellt, dass ein Rücktritt für sie nicht infrage komme – sie sei schließlich bis Oktober gewählt. Stattdessen flüchtet sie sich nach jedem weiteren Eklat in Allgemeinplätze: Sie wolle „Missstände anprangern“, es gehe „ums große Ganze“. Die immer gleiche Schallplatte mit Sprung – kurz vor der Selbstreflexion.

Kaum hatte sie „ACAB“-Pulli und „Eat the Rich“-Cap zurück in den Jungpolitiker-Kleiderschrank gehängt, kündigte Nietzard auch schon demonstrativ an, noch viele weitere Pullover zu besitzen. Nur wenig später ließ sie sich dann – ganz im Sinne von „Eat like the Rich“ – mit Juso-Chef Philipp Türmer beim Kaviarsnack und Weinschorle auf einem Berliner Empfang fotografieren. Doch das ist inzwischen fast schon das kleinste Problem.

Der größte Störfaktor? Die Grüne Jugend wäre lieber die Linksjugend – und wähnt sich in der falschen Partei. Diese Entwicklung führte bereits im Herbst 2024 zum geschlossenen Austritt des Bundesvorstands um Sarah-Lee Heinrich. Der grassierende Antisemitismus, der besonders in linksliberalen Universitätskreisen um sich greift, ist nun auch im Instagram-Video der aktuellen Jugendchefin angekommen. Eine Überraschung ist das bei Weitem nicht mehr.

Trotz immer deutlicher werdender öffentlicher Kritik hat der Bundesvorstand der Grünen bislang keine härteren Schritte unternommen – zu groß war die Angst, erneut die eigene Parteijugend zu verlieren. Im Stern-Interview tat Nietzard die Kritik der etablierten Grünen noch als bloße Generationenfrage ab. Doch in Wahrheit geht es um die Grundwerte und die politische Zukunft der gesamten Partei. Sollen Antisemitismus, Polizistenhass und Klassenkampfparolen die neue Parteilinie werden – oder lieber doch nicht?

Je radikaler die Jugendorganisation auftritt, desto mehr Wähler wandern ab

Auf der einen Seite stehen Nietzard und weite Teile der Jugendorganisation: Für sie ist klar, dass die Grünen ihren linken Kompass verloren haben und nach rechts abdriften. Dass manche diesen Kurswechsel als staatstragend oder realpolitisch feiern, macht ihn für die Jugend nicht akzeptabler. Dort tropft moralischer Idealismus aus jeder Pore. Ihre Antwort auf den Wählerschwund: Noch mehr linke Politik. Doch mit jedem weiteren Skandal entfernt Nietzard die Partei weiter von der demokratischen Mitte – und entlarvt die Parteijugend zunehmend als das, was sie längst ist: die Linkspartei mit Öko-Siegel.

Das Problem: Die Linkspartei gibt es bereits – und sie macht derzeit die bessere Arbeit. Durch ihren Kuschelkurs mit dem linken Rand bewegen sich die Grünen stattdessen ins politische Abseits – und in Richtung Bedeutungslosigkeit. Dass diese Rechnung nicht aufgehen kann, wissen auch die bayerischen Grünen und andere Realos in der Partei: Denn je radikaler die Jugendorganisation auftritt, desto mehr Wähler wandern ab – zur SPD, zur CDU oder direkt zur Linken unter Heidi Reichinnek.

Die Grünen dagegen sind spätestens seit dem „Marsch durch die Institutionen“ eine bürgerlich-links-liberale Kraft mit ökologischer Agenda. Auch wenn sie sich zwischendurch in der Weltrettung verloren haben, wollen ihre Wähler weiter Urban Farming und Lastenfahrräder – keine Parolen wie „Eat the Rich“. Schließlich sind sie selbst gut situierte Akademiker: Umverteilung und Klassenkampf stehen da eher hinten an.

Die Zahlen bestätigen das: Über 50 Prozent der grünen Wähler verfügen über ein hohes Bildungsniveau. Bei Menschen mit Hochschulabschluss erreichte die Partei 2025 rund 23 Prozent, bei einfacher Bildung nur 5 Prozent. Die Grünen bleiben die bevorzugte Adresse des akademischen Bürgertums – und das will keinen Antisemitismus und keinen Polizistenhass, sondern Statussicherung mit progressivem Anstrich. Im Zweifel hat man den Polizeikommissar der Kleinstadt schon öfter auf E-Bike-Touren getroffen – und sich ganz gut unterhalten.

Ein direkter Rauswurf ist formal nicht möglich

Gerade in den Landesverbänden, die sich auf die Wahlkämpfe 2026 vorbereiten, wächst derzeit der Frust. In Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin steht bei den Landtagswahlen zu viel auf dem Spiel, um es sich von einer abtrünnigen Parteijugend kaputtmachen zu lassen. In Baden-Württemberg kämpft Cem Özdemir am 8. März 2026 sogar offen um die Ministerpräsidentschaft. Dafür braucht es auch Stimmen aus dem bürgerlichen und konservativen Lager. Özdemir war stets ein Meister darin, die grüne Idee mit politischem Realismus zu verbinden – und genießt parteiübergreifend hohes Ansehen. Kein Wunder, dass er Nietzard einen Parteiaustritt nahelegte. Der Ordnungsruf aus Bayern könnte da gerade noch rechtzeitig kommen – auch wenn der Spielraum des Bundesvorstands begrenzt bleibt.

Ein direkter Rauswurf ist formal nicht möglich – die Grüne Jugend ist organisatorisch unabhängig. Doch gemäß § 24 der Bundessatzung kann bei parteischädigendem Verhalten ein Ordnungsverfahren eingeleitet werden. Dieses kann mit Verwarnung, Amtsenthebung oder Parteiausschluss enden – etwa, wenn das Ansehen der Partei „erheblich beeinträchtigt“ wird. Die Initiative müsste vom Bundesvorstand oder der Grünen Jugend selbst ausgehen.

Alternativ könnte die Grüne Jugend Nietzard abwählen. Doch angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Verband und der anstehenden Wahlen im Oktober 2025 gilt es als wahrscheinlich, dass sie bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt bleibt. Und zurücktreten? Wird Nietzard ganz bestimmt nicht.

Die Kritik aus Bayern sollte also nicht bloß symbolisch bleiben – sondern der Auftakt zu einer grundlegenden Debatte darüber sein, wofür die Grünen heute noch stehen wollen. Und vor allem: wofür nicht.

Denn mit jugendlichem Trotz und linksradikaler Rhetorik erzielt man vielleicht TikTok-Likes – aber verliert die politische Anschlussfähigkeit. Der Streit um Nietzard ist deshalb mehr als ein Generationenkonflikt – er ist der Lackmustest für die politische Zukunftsfähigkeit der Grünen.