Robert Habeck war zu Besuch in der Ostukraine. Wie zum Beleg dieser gefährlichen Mission geisterte bald ein Foto durch die Bildagenturen, das den grünen Spitzenmann mit olivgrünem Stahlhelm und schusssicherer Weste in einem zerstörten Dorf nahe Mariupol in der Oblast Donezk zeigte. Während er kurz hinter der Frontlinie am Boden kniete und Munitionsreste begutachtete, müssen dem behelmten Bundesvorsitzenden quälende Gedanken durch den Kopf gegangen sein.

Kurz zuvor nämlich, er hatte sich am Morgen noch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij beraten, hat sich Habeck zu einer seither viel diskutierten Aussage hinreißen lassen: „Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, Defensivwaffen kann man meiner Ansicht nach der Ukraine schwer verwehren“, sagte er frei und offen gegenüber einem Journalisten des Deutschlandfunks.