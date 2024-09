FDP-Fraktionschef aus Baden-Württemberg - „Mit diesen Grünen ist kein Staat zu machen“

Hans-Ulrich Rülke ist in seiner Partei bekannt dafür, Klartext zu sprechen. Im Interview spricht der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg über den Migrationsstreit in Berlin, den großen Verdruss über die Ampel und die Ideologiegetriebenheit der Grünen.