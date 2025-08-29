Robert Habeck
Hang zur destruktiven Bockigkeit bei Gegenwind: Robert Habeck / picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto

Robert Habeck verlässt die Politik Der Messias ist beleidigt und tritt ab

Hinter Robert Habecks dünner Fassade des versöhnenden Zuhörers steckt ein enorm kurznerviges politisches Alphatier. Nun tritt der Grüne ab - und beendet seine politische Karriere mit ein bisschen Pöbelei und ganz viel Hybris.

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 30. August 2025

wolfgang-kubicki

Autoreninfo

Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

So erreichen Sie Wolfgang Kubicki:

Zur Artikelübersicht

Robert Habeck und ich haben einen beträchtlichen Teil seines politischen Lebens gewissermaßen gemeinsam zurückgelegt. Als er in den Landtag von Schleswig-Holstein einzog und dort Vorsitzender der damaligen Oppositionsfraktion der Grünen wurde, war ich Vorsitzender der damals regierungstragenden FDP-Fraktion. Nach der darauffolgenden Wahl vertauschten sich die Rollen: Er, der Vize-Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister, ich an der Spitze der Oppositionsfraktion der Freien Demokraten. Das ergab logischerweise Reibung, die nicht nur aus den unterschiedlichen Rollen erwuchs, sondern auch aus der Tatsache, dass Liberale und Grüne aus ganz unterschiedlichen politischen Kulturen und Lagern kommen. 

Trotzdem gelang unter unserer Federführung nach der Landtagswahl 2017, was bis dahin noch nie dauerhaft erfolgreich auf Landesebene funktionierte: Wir schmiedeten ein Jamaika-Bündnis. Eines, das – anders als im Saarland zuvor – nicht nur hielt, sondern so ziemlich alle kontroversen Themen der damaligen Landespolitik auflöste: Wir bauten eine Abschiebehafteinrichtung, trieben die Liberalisierung des Online-Glücksspiels voran und einigten uns auf eine Windenergieplanung. Dieser gemeinsame Weg wäre bis hierhin Anlass genug, um Robert Habeck ein paar nette Abschiedsworte hinterherzurufen: Mach’s gut, Robert. Wir haben uns gestritten, wir haben uns geeinigt und ein bisschen was für Schleswig-Holstein erreicht. So viel, dass Daniel Günther – nicht wirklich verdient – noch heute davon zehrt.

Lesen Sie auch
Reservisten
Cicero Plus content Robert Habeck als Soldat?

Streitkräfte können nicht generationengerecht sein

Aber Robert Habecks politischer Weg endete nicht damals in Schleswig-Holstein, sondern in dieser Woche mit einem bemerkenswerten Interview in der taz. Man muss davon ausgehen, dass das Publikationsorgan nicht zufällig gewählt wurde, sondern als „Zeichen“ verstanden werden soll. In der Bubble von Robert Habeck sind „Zeichen“ das wichtigste politische Gestaltungsinstrument – Inhalte, Konzepte und die harte Realpolitik spielen keine große Rolle. Und nichts hat in den vergangenen Tagen die grüne Bubble so sehr in Rage versetzt wie Julia Klöckners Vergleich von taz und Julian Reichelts Internetmedium Nius

Die Verehrung von Robert Habeck im grün-affinen Milieu war fast religiös

Deswegen beließ es der gescheiterte Vizekanzler auch nicht bei dem vermeintlich subtilen „Zeichen“ und langte verbal nochmal richtig hin: Klöckner habe die Gesellschaft gespalten und sei noch nie in der Lage gewesen, Dinge zusammenzuführen. Auch attestiert er ihr eine „Unfähigkeit, ihr Amt überparteilich auszuüben“. Hinzu kamen noch ein paar Pöbeleien gegen Söder und Spahn. Vielen dämmerte nach diesem Interview, was Weggefährten von Robert Habeck schon lange wussten: Hinter der dünnen Fassade des versöhnenden Zuhörers steckt ein enorm kurznerviges politisches Alphatier. Das über Jahre aufgebaute Image des wägenden politischen Vordenkers passt nicht zu diesem Hang zur destruktiven Bockigkeit bei Gegenwind.

Lesen Sie auch
Robert Habeck
Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat auf

Biedermeier statt Bündniskanzler

Die Verehrung von Robert Habeck im grün-affinen Milieu war enorm – manchmal fast religiös. Vielleicht glaubte er zum Schluss wirklich, dass er übers Wasser laufen könne. Dass nur er Deutschland vor dem Untergang retten kann. So fragte er bei der taz halb rhetorisch, halb drohend: „Wenn die Grünen sich aus dem Zentrum verabschieden, wer gibt ihm noch Kraft zum Leben?“ Seine Idee sei immer gewesen, die Grünen „mit einem progressiven Liberalismus in die gesellschaftliche Mitte“ zu führen. Er habe immer dafür gekämpft, „Bündnisse, Lager, machtpolitische Konstellationen neu zu denken“. Das sei aber gescheitert, und darum gehe er jetzt. „Herr (Habeck), erbarme dich!“, mögen da noch so laut seine Jünger rufen. Der Messias ist beleidigt und tritt ab. Mutmaßlich aber nur, bis die Rufe so laut werden, dass er sich wirklich erbarmt und abermals als Lichtgestalt inszeniert wiederkehrt.

Er hat sich in seiner Ministerzeit immer weiter in der eigenen Echokammer verschanzt

Dabei manifestiert sich in der Habeck’schen Selbsteinschätzung das ganze Drama seiner Berliner Karriere. Robert Habeck hat nichts – wirklich rein gar nichts – in Berlin dafür geleistet, die Brücken über das eigene politische Lager hinaus zu schlagen, nachdem die Tinte unter dem Koalitionsvertrag getrocknet war. Was in Schleswig-Holstein mit Jamaika noch gelungen ist, hat er nicht einmal mehr versucht. Er hat sich in seiner Ministerzeit vielmehr immer weiter in der eigenen Echokammer verschanzt.

Bei Markus Lanz offenbarte er dann am Mittwoch auch unfreiwillig, was ihn so richtig am Regieren genervt hat: die Abgeordneten. Er wünsche sich eine Regierung als „verschworene Gemeinschaft“, die sich nicht so sehr um das kümmert, was die Fraktionen wollen. Was Habeck hier als Idee entwickelt, ist die einer Regierung, die nicht mehr dem Parlament verantwortlich ist, sondern „durchregiert“. Das würde er natürlich abstreiten, aber es ist die unausweichliche Konsequenz dessen, was er seine „Denkschule“ nennt. Das ist kein Politikstil, der in eine parlamentarische Demokratie passt, sondern eine ziemlich problematische Machtfantasie. 

Lesen Sie auch
Robert Habeck
Meinungsfreiheit

Habeck scheitert vor Gericht

Die ganze Wahrheit ist jedoch, dass er sich in dieser „Denkschule“ schon zu Ampel-Zeiten eingerichtet hat und dann genervt war, wenn er erkannte, dass die von ihm erdachten Gesetze ja doch von den Fraktionen beschlossen werden müssen. Das „Bündnis“ des Robert Habeck ist ein Pakt von Robert Habeck mit dem, was Robert Habeck für die anderen für richtig hält. So baut man aber keine Brücken in andere Lager, sondern über sie hinweg. Das Fatale daran ist, dass Habeck sich bei jedem Widerstand in immer tieferen Trotz steigerte: Ich bin doch der Einende, und alle anderen sind Spalter! Das Bündnis bin ich!

Der einzige Nutzen, der daraus zu ziehen war, war ein parteipolitischer. Die Grünen haben in der Wählergunst nicht zulegen können, aber sie haben eine feste Wagenburg gebaut, in der sich grün-geneigte Wähler besser binden lassen. Deswegen konnten die Grünen auch einen beachtlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Die Chancen, die in einem lagerübergreifenden Bündnis wie der Ampel oder Jamaika liegen, wurden so aber hintertrieben. Ein Wirtschaftsminister eines lagerübergreifenden Bündnisses mag zwar über bürokratische und übergriffige Heizungsgesetze und eine immer weiter staatlich gelenkte Wirtschaft öffentlich sinnieren – wenn er aber permanent Gesetze in diese Richtung vorschlägt, sagt er dem Koalitionspartner den Kampf an, wenn dieser aus dem wirtschaftsliberalen Lager kommt. Denn letztlich erwartete er ja doch dessen Zustimmung. 

Bei Gegenwind ist er in Jammern und Selbstmitleid verfallen

Dieser Partner steht dann vor der Wahl: Das Bündnis beenden oder – um den Preis der eigenen Glaubwürdigkeit, in der Hoffnung auf Besserung – den Weg mitgehen. Die FDP ist diesen Weg aus staatspolitischer Verantwortung bis zum Überschreiten aller Schmerzgrenzen mitgegangen und stand irgendwann bei drei Prozent. Die Erkenntnis, dass die Habeck’schen Grünen in dieser „Denkschule“ kein Koalitionspartner sein können, war daher kein wahlkampftaktisches Manöver der FDP, sondern die Konsequenz des selbstgefälligen, letztlich spaltenden Politikstils Robert Habecks.

Lesen Sie auch
Cicero Plus content Grüne Doppelmoral

Habeck und Baerbock: Führen ja, dienen lieber nicht

Man muss ihm fast dankbar sein, dass er in seinen Interviews nach seinem Rücktritt seine Vorstellungen so offen auf den Tisch legt. Aber es tut dennoch ein bisschen weh, wenn man den schleswig-holsteinischen Robert Habeck vor Augen hat. Dieser Robert Habeck hat verstanden, dass seine ganze Macht auf dem Parlament ruhte. Er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so etwas wie das damalige Heizungsgesetz in die parlamentarische Beratung zu geben, wenn er wusste, dass er auf die Stimmen der FDP angewiesen ist. Der Berliner Robert Habeck hat sich um so was nicht gekümmert, und bei Gegenwind ist er in Jammern und Selbstmitleid verfallen. Beim schleswig-holsteinischen Robert Habeck sind so viele Konflikte gar nicht öffentlich entstanden, die man hinterher hätte aufwändig „befrieden“ müssen. Beim Berliner Habeck wurden diese Konflikte geschaffen und befeuert. Habeck hat die Spaltung der Gesellschaft nicht verursacht, aber er hat sie massiv verstärkt. „Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit“ ist hier nicht einmal die Frage, denn daran, dass er nur das Beste will, habe ich überhaupt keinen Zweifel.

Will man eine positive Lehre aus der bundespolitischen Karriere Robert Habecks ziehen, dann vielleicht am ehesten diese: Eine Republik ist keine Experimentiermasse für eigene politische Regeln, sondern man dient ihr am besten, wenn man nach ihren gewachsenen Regeln um den besten Weg für das Land ringt. Bestenfalls sehr hart in der Sache, mit offenem Visier und ohne moralisch aufgeladene Hybris. Letzteres ist inzwischen die alleinige Triebfeder für die Grünen nach Habeck. Da diese in der taz von ihm für ihren Politikstil gelobt werden, habe ich wenig Hoffnung, dass sie oder Habeck genug Demut für die bundesrepublikanische „Denkschule“ finden werden, die die Voraussetzung für echte Bündnispolitik ist. Ich wünsche es ihm trotzdem. Alles Gute, Robert.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | Sa., 30. August 2025 - 09:20

dass wir diesden larmoyanten Narzissten endlich los sind. Gegen Klöckner, Söderund Spahn teilt er unter der Gürtellinie kräftig aus, selbst aber ist er gegenüber Kritik soswas von dünnhäutig, dass er hunderte Anzeigen gegen Bürger initiiert hat. Ich gebe Baerbock ungern recht, aber mit ihrem Schweinestall-Vergleich hat sie richtig gelegen.

Urban Will | Sa., 30. August 2025 - 09:26

will. So wie Mielke „doch alle Menschen liebte“.
Da verwechseln Sie mM nach echten Willen mit verblendeter Ideologie. Ich stimme Ihnen zu in dem, was Sie über dieses Sektenführers dünner Haut schreiben, dass er unfähig ist, Kritik oder Spott zu ertragen. Ja, ein Alphatier und somit schon der lebende Widerspruch in sich.
Wer „das Beste“ will, macht zunächst eines: er denkt nach, bevor er entscheidet, holt sich Rat und Mithilfe, lebt nach dem Grundsatz, dass er selbst niemals alles überblicken könne.
Habeck war das genaue Gegenteil, ein arroganter, eingebildeter, sich selbst maßlos überschätzender Polit-Dilettant, der das Glück hat, dass viele geistig einfältige Gestalten auf seine Show herein fielen und ihn zum Guru hoch-hypten.
Das lebt er auch heute noch aus.
Er geht mit wehenden Fahnen, seine – meist weiblichen – Jünger heulen ihm nach, haben sogar Stimmen für seinen Verbleib gesammelt. Wann hat man je ähnlichen Bullshit erleben müssen?
Ich sage ihm: Geh mit Gott, aber bleib fort.

Stefan | Sa., 30. August 2025 - 09:43

Wenn er das Handtuch schmeißt, gehe ich davon aus, daß er selbst nicht so überzeugt von seinem politischen Wirken war und ist.
Er wollte ja auch Kanzler werden.
Gut das daraus nichts geworden ist, mit so einem schwachen Nervenkostüm braucht man sich eigentlich auch gar nicht um diese Stelle zu bewerben.
Was wäre das wohl für ein Kanzler geworden ???
Er geht ... gut so ... hoffentlich gehen noch viele andere seines Schlages mit.

Brigitte Miller | Sa., 30. August 2025 - 09:45

"Der letzte echte deutsche Denker nimmt Abschied" meinte die Süddeutsche und ein Passant aus "Winters Woche" meinte, Habeck sei toll, weil er "im Gegensatz zu den anderen, seine Politik erkläre"
Das "Image des wägenden politischen Vordenkers " hat also voll eingeschlagen, wenn auch bei allen 🤣.

Rainer Mrochen | Sa., 30. August 2025 - 10:18

"... dass er sich wirklich erbarmt und abermals als Lichtgestalt inszeniert wiederkehrt." Erbarme sich eine höhere Macht das Deutschlands so etwas nicht passiert.
In Berkeley sind sie sich hoffentlich im klaren welche "Lichtgestalt" sie sich für eine Gastprofessur da an Land gezogen haben.
Und Tschüss Robert, dich braucht kein Mensch. Genug Unwesen Treibende haben wir noch reichlich.

Walter Ranft | Sa., 30. August 2025 - 10:49

Wohl eher "mutwillig" (übermütig) und "aus Dämlichkeit".
Zeitweilig Hochprozentiges hat liberale Hirne soweit vernebelt, diese Fehltritts-Kombi als "Fortschrittskoalition" auszugeben.
Sie waren nicht nur Mitläufer, sondern Mitmacher. Aus anderen Zusammenhängen wissen wir, dass der Unterschied so klein nicht ist.
Netter Versuch, Herr Kubicki. Ich schätze Sie nach wie vor.
Aber die liberale Läuterung, die dem Land gut tun würde, ist da noch nicht spürbar.

Vielleicht wird's ja noch.
Klar und ungefiltert.

Liberale hätten den Unterschied zwischen Fehltrittskoa("Fortschrittskoalition").

Klaus Funke | Sa., 30. August 2025 - 11:02

Dieser Mann ist keines Aufhebens wert. Wie Herr Will hier im Forum schon sagte, ist Habeck ein sich selbst total überschätzender Wichtigtuer. Er war ja oder er wird es womöglich wieder: ein Schriftsteller. Als einer vom Fach kann ich dazu sagen: Auch auf diesem Gebiet war er Dilettant, seine Bücher sind nicht der Erwähnung wert, zumal er sie ja, wie man erfahren konnte, nichtmal selber vollständig geschrieben hat. In einem war er große Klasse - im "Beleidigte-Leberwurst-Spielen". Bürger wegen Nichtigkeiten anzuzeigen - was für ein übersteigerter Egomane. Fachlich als Minister hatte er so viel drauf wie ein... nein, ich lass es weg, sonst muss ich mir noch ´n neuen Bademantel kaufen. Ja, wir können heilfroh sein, dass wir ihn los sind, den Busenfreund von Herrn Melnyk. An der amerikanischen Westküste kann er weniger Schaden anrichten. Aber, wer weiß, vielleicht kommt er mit neuen Heilsideen zu uns zurück und beglückt uns mit neuen Dilettantismen. Warum nur fliegen die Frauen auf ihn???

Markus Michaelis | Sa., 30. August 2025 - 11:32

Mein Eindruck ist, dass Habeck durchaus ein relativ gesehen zuhörender und nachdenklicher Vertreter seiner Blase ist. Er wurde als Minister und Kanzlerkandidat auch von vielen in seiner Blase als zu kapitalistisch, rechts etc. angegriffen. Ich halte (glaube ich - soweit ich es kenne) auch nicht viel von seinen Vorstellungen, was konkret zu tun ist, aber er vertritt Millionen und politisch-gesellschaftlich sollte man mit einem Habeck reden, um die Diskurse mit diesen Millionen zu führen.

Streitgespräche zwischen dem "Habecklager" und "Klöcknerlager" wären nicht schlecht für die Politik. Ich wäre im Klöcknerlager und würde gerne darum streiten, warum ich das (exzessive) Aufhängen der Regenbogenfahne am Bundestag als spaltend empfinde.

Manchmal kehret man Dinge besser unter den Teppich, weil ohne Streit ohnehin nichts herauskommt. Aus meiner Sicht müssen diese Streits aber geführt werden.

Gerhard Fiedler | Sa., 30. August 2025 - 11:37

Sie haben es auf den Punkt gebracht. Ich
stimme Ihnen voll umfänglich zu. Der Frau Klöckner aber würde ich empfehlen, Herrn Habeck wegen Beleidigung anzuzeigen, so wie dies seiner gängigen Praxis entsprach, so unter dem Motto "Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu." Und ich würde Herrn Habeck zurufen: Geh, auch ohne Gott, aber geh und komm nicht wieder!

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 30. August 2025 - 11:47

Ich konnte das nicht wissen, aber manches deutete auch für mich in diese Richtung.
Trotzdem ein gelungener wehmütiger Abschiedsbrief für Herrn Habeck und vielleicht könnte man die Namen austauschen?
Im Übrigen gibt es ausreichend Selbstbezug bei anderen Politikern und mit der Zeit wird man nicht mehr wirklich unterscheiden können und sich auch fragen, ob man das überhaupt muss.
Nehmen wir die vertretene Politik und stellen uns dazu.
Liberalismus und Durchregieren schien mir schwierig, die Anzeigen irritierten mich, die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke empfand ich als strittig.
Noch ein Punkt, den ich zugunsten von Merz ausmache.
Dieser machte dann ja keine ganz andere Politik?
Habeck brachte sie aber evtl. "vorlaufend" ins Spiel?
Vielleicht auch eine Art "Denken vom Ende"?
Hoffentlich stellen sich nicht auch bei Frau Baerbock derlei "Unstimmigkeiten" heraus.
Freundlich war Frau Merkel auch meist.
Laut "Blue Bloods"(4) ziehen sich die Amis das "Abhören" von Merkels Handy nicht an?

Menzel Matthias | Sa., 30. August 2025 - 12:14

In der Industrie oder als Unternehmer würde diese Person nach diesen negativen Ergebnissen und Benehmen keinen Fuß auf den Boden bekommen. Leider sind so viele Wähler nicht in der Lage klar zu denken und wählen ihr eigenes Unglück immer wieder. Die staatsnahen Medien helfen da immer nur in die falsche Richtung.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.