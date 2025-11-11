- Ludwig Erhards Kopf und Katherina Reiches Mut
Mit Katherina Reiche ist nicht nur die Büste Ludwig Erhards ins Wirtschaftsministerium zurückgekehrt. Mit ihrem Ruf nach mehr Freiheit und dem zurückhaltenden Staat ist sie eine der letzten Hoffnungen, dass von Merzens Wahlversprechen etwas bleibt.
Die Bundesregierung ist nicht gerade gesegnet mit Mitgliedern, die die großen Erwartungen der Wähler bedienen, die Friedrich Merz mit seinem zentralen Wahlkampf-Satz erweckte: „Links ist vorbei“. Umso erstaunlicher ist, was Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche tut oder jedenfalls sagt. Der Anlass ihrer gestrigen Grundsatzrede war dabei schon höchst symbolträchtig: Die Büste ihres ersten Amtsvorgängers und des zweiten Bundeskanzlers, Ludwig Erhard, kehrte im Rahmen eines „Wirtschaftspolitischen Symposions“ feierlich ins Ministerium zurück.
Die Besitzerin, nämlich die Stiftung von Herbert B. Schmidt, hatte sie aus Protest gegen Reiches Vorgänger Robert Habeck entfernt. Der im vergangenen Jahr verstorbene Schmidt (1931-2024) war einer der letzten lebenden Mitarbeiter Ludwig Erhards und Praktiker des Ordoliberalismus.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.