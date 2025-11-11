Grundsatzrede der Wirtschaftsministerin - Ludwig Erhards Kopf und Katherina Reiches Mut

Mit Katherina Reiche ist nicht nur die Büste Ludwig Erhards ins Wirtschaftsministerium zurückgekehrt. Mit ihrem Ruf nach mehr Freiheit und dem zurückhaltenden Staat ist sie eine der letzten Hoffnungen, dass von Merzens Wahlversprechen etwas bleibt.