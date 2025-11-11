Erhard Reiche
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche neben der Ludwig-Erhard-Büste im Wirtschaftsministerium, 10.11.2025 / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Grundsatzrede der Wirtschaftsministerin Ludwig Erhards Kopf und Katherina Reiches Mut

Mit Katherina Reiche ist nicht nur die Büste Ludwig Erhards ins Wirtschaftsministerium zurückgekehrt. Mit ihrem Ruf nach mehr Freiheit und dem zurückhaltenden Staat ist sie eine der letzten Hoffnungen, dass von Merzens Wahlversprechen etwas bleibt.

VON FERDINAND KNAUSS am 11. November 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Die Bundesregierung ist nicht gerade gesegnet mit Mitgliedern, die die großen Erwartungen der Wähler bedienen, die Friedrich Merz mit seinem zentralen Wahlkampf-Satz erweckte: „Links ist vorbei“. Umso erstaunlicher ist, was Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche tut oder jedenfalls sagt. Der Anlass ihrer gestrigen Grundsatzrede war dabei schon höchst symbolträchtig: Die Büste ihres ersten Amtsvorgängers und des zweiten Bundeskanzlers, Ludwig Erhard, kehrte im Rahmen eines „Wirtschaftspolitischen Symposions“ feierlich ins Ministerium zurück. 

Die Besitzerin, nämlich die Stiftung von Herbert B. Schmidt, hatte sie aus Protest gegen Reiches Vorgänger Robert Habeck entfernt. Der im vergangenen Jahr verstorbene Schmidt (1931-2024) war einer der letzten lebenden Mitarbeiter Ludwig Erhards und Praktiker des Ordoliberalismus

Mehr lesen über

