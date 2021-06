Jetzt ist sie also erst einmal vom Tisch: die Änderung des Artikel 3 des Grundgesetzes. Dort heißt es, dass niemand „wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“ darf. Eigentlich ist an dieser Formulierung wenig auszusetzen. Könnte man meinen.

Aber wir leben in Zeiten, in denen selbst wohlmeinende Formulierungen mit noblen Absichten schnell unter Beschuss geraten. Entsprechend formiert sich seit Jahren Widerstand gegen die Verwendung des Wortes „Rasse“ in besagtem Artikel. Im vorigen Sommer traten die Grünen mit einem eigenen Formulierungsvorschlag an die Öffentlichkeit. Kurz darauf folgte der Stadtstaat Hamburg mit einer Bundesratsinitiative. Dann nahm sich die Bundesregierung der Sache an. Am Mittwoch stoppte die Unions-Fraktion das Vorhaben.

Einfach alles durchwinken

Eines ist klar. Wer über Rasse diskutiert oder auch nur über den Ausdruck „Rasse“, betritt vermintes Gelände. Wer nicht Gefahr laufen will, am Ende des Tages als Rassist dazustehen, ist gut beraten, einfach alles durchzuwinken, was einschlägige Initiativen, Aktivisten und Parteien fordern. Doch Politik sollte nicht aus Opportunismus bestehen, sondern aus guten Argumenten.

Das gilt insbesondere bei einer Änderung des Grundgesetzes. Denn dem kommt nolens volens eine Schlüsselstellung für unser Gemeinwesen zu. Kleine Änderungen können hier über die Rechtsprechung eine bedeutende Wirkung entfalten. Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz ist dafür ein gutes Beispiel.