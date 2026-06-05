Franziska Brantner
Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen / picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka

Grüner „Liberalismus“ Keine Freiheit ohne Ich

Die Grünen versuchen, sich als liberale Partei zu inszenieren – kommen dabei aber über ihre links-altbackenen Ansätze nicht hinaus. Besonders verräterisch ist dabei ein Satz der Parteivorsitzenden Franziska Brantner.

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 6. Juni 2026

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Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

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Während meine Partei am vorigen Wochenende einen sehr lebendigen Parteitag abgehalten hat, veranstalteten die Grünen das „Impuls – Forum für Zukunft“. Die Grünen, die sich schon in der ersten APO-Phase der FDP als neue Gralshüter der Freiheit inszenieren wollten, mögen gedacht haben, es wäre eine nette Idee, parallel zum Parteitag der Freien Demokraten einen Gegenentwurf zu präsentieren. Und was soll ich sagen: Das scheint geglückt. Alles, was ich von dieser Veranstaltung sehen oder lesen konnte, zeugt von einer merkwürdig sterilen Diskussionsatmosphäre. Modern im Design, links-altbacken in den Inhalten. Ein Forum der Selbstvergewisserung – weder Impuls noch Beitrag zur Debatte über die Zukunft.

Aneinanderreihung alter grüner Kampfschlager

Exemplarisch dafür steht die Rede von Franziska Brantner, der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen. In ihr wärmte sie das gesamte Spektrum linker und grüner Politik der vergangenen 40 Jahre wieder auf. Es war nicht die philosophisch-tiefschürfende Rede, als die sie verkauft werden sollte, sondern eine Aneinanderreihung alter grüner Kampfschlager: Ehegattensplitting als Ausdruck der „patriarchalen Ehe“, Bürgerräte, böse Milliardäre bis hin zu Andeutungen einer sozialistischen Bodenpolitik. Starker Tobak, aber insoweit nichts Neues.

Im Rahmen einer Kolumne ist es unmöglich, sich alle Einzelaspekte dieses denkwürdigen Vortrags vorzunehmen. Also konzentrieren wir uns auf die Teile, in denen sie nicht ins Konkrete ging, sondern allgemeingültige, abstrakte Überzeugungen präsentierte. Denn diese geben einen tiefen und verstörenden Einblick in den grünen Freiheitsbegriff.

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Frau Brantner wollte den Begriff der Freiheit abstecken und hat dabei eine Reihe von teilweise inkonsistenten Ausführungen gemacht. In weiten Teilen waren diese auch nicht vereinbar mit dem Leitbild einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung.

Da wäre zum Beispiel das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit, das Frau Brantner sehr zu beschäftigen scheint. Da fielen etwa Sätze wie: „Freiheit braucht Gleichheit“ oder „Freiheit ohne Gleichheit verkümmert“. Damit wäre ich sehr einverstanden, wenn die Gleichheit vor dem Gesetz gemeint wäre. Gemeint ist hier jedoch kein rechtsstaatliches Statement, sondern ein sozialpolitisches: die „Freiheit“, dass jeder ein gleich gutes Leben haben soll oder zumindest, dass der Staat dafür sorgen soll, dass sich materielle Unterschiede zwischen seinen Bürgerinnen und Bürgern annähern.

Ein verräterischer Sound

Als Verfechter der sozialen Marktwirtschaft weiß ich um die Notwendigkeit des sozialen Ausgleichs für diejenigen, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Gleichzeitig ist eine staatliche Garantie auf Gleichheit das Ende von Marktwirtschaft und Freiheit. Ein Zusammenhang, den Frau Brantner in ihrer Rede ebenso kritisch adressiert. Denn Freiheit werde von „einer Seite im politischen Spektrum“ – der falschen aus Brantners Sicht – „monopolisiert“: als Markt, als Deregulierung, als Steuersenkung. Es ist ein Sound, der im grünen Milieu Tradition hat, aber er ist falsch, verräterisch und weit entfernt vom eigenen Anspruch des „Follow the science“.

Es gibt in der gesamten Weltgeschichte nicht ein einziges Beispiel dafür, dass sich eine freie Gesellschaft ohne Marktwirtschaft etablieren konnte. Nicht ein einziges. Da könnte man vielleicht einmal auf die Idee kommen, den Markt nicht weiter als etwas Kaltherziges, Bedrohliches und Gefährliches zu framen, sondern als das, was er ist: ein zentrales Element einer freien Gesellschaft. Marktwirtschaft heißt Konsumentensouveränität, das heißt, der Kunde entscheidet, was er kauft und was nicht. Der Einzelne also – und nicht das Wir, das Kollektiv, das Volk oder der Staat. Ein marktwirtschaftliches System in gesellschaftlicher Unfreiheit mag möglich sein, aber gesellschaftliche Freiheit ohne Marktwirtschaft ist nicht denkbar. Das haben die Grünen bis heute nicht verstanden.

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Richtig problematisch ist die Annahme von Franziska Brantner des „Frei sind wir nur als Wir“. Wem das bekannt vorkommt, hat vermutlich kürzlich den viel beachteten Podcast von Ben Berndt mit Björn Höcke gehört oder gesehen. Dort fiel nämlich ein sehr ähnlicher Satz: „Der höchste Grad von Freiheit ist es, freiwillig in einer intakten Gemeinschaft aufzugehen und ihr dienen zu dürfen.“ Es ist gut vorstellbar, dass Höcke die noch radikalere Brantner’sche Formulierung bevorzugen würde. Aber vermutlich traut er sich das nicht, weil ihm diverse historische Anleihen um die Ohren gehauen würden, die das „Wir“ – also das Volk – derart radikal über das „Ich“ stellen.

Ein „Wir“ gibt es ohne „Ich“ gar nicht

Ich finde beides jedenfalls intellektuell sehr dürftig. Denn ein „Wir“ gibt es ohne „Ich“ gar nicht. Eine liberale Gesellschaftsordnung denkt Freiheit immer vom Individuum her. Wer Freiheit nur von der Gruppe her denkt, hat keine solche Ordnung mehr im Sinn. Unser Grundgesetz beginnt nicht ohne Grund mit einem Grundrechtskatalog voller Freiheitsrechte, die den Einzelnen schützen und die er individuell einklagen kann – egal, was das „Wir“ dazu sagt. Das ist ein Wesenselement der verfassungsrechtlich verbürgten Freiheit. Wer das Individuum im Kollektiv aufgehen lassen will, hat diese Freiheit nie verstanden.

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Diese Rede zeigt: Die Grünen haben ihre – immer schwach ausgeprägte – liberale Strömung längst verloren. Spätestens seit Corona und ihrer Radikalisierung, bei der sie führend unter denen waren, die immer mehr Repression zum vermeintlichen Schutz des „Wir“ forderten. Inzwischen arbeiten sie mit der CDU in Schleswig-Holstein an einem Polizeirecht, gegen das die Grünen früher auf die Straße gegangen wären. Denn wenn das „Wir“ richtig „frei“ sein will, muss der Einzelne halt zurückstecken, nicht wahr, Frau Brantner?

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Ingbert Jüdt | Sa., 6. Juni 2026 - 09:26

Weil ein »Ich« etwas ist, das sich erst allmählich aus den Wir-Strukturen des menschlichen Aufwachsens – Familie, Milieu, Region – heraus-individuiert. Die liberale Anthropologie war immer schon eine realitätsfremde Fiktion, sie ist nicht umsonst eben auch beim Homo oeconomicus gelandet, und sie predigt nicht weniger einen »neuen Menschen« als irgendwelche alten Sozialismen. Herr Kubicki sollte ernst nehmen, dass der Liberalismus am Ende der neoliberalen Epoche aus tieferen Gründen unter Beschuss steht als bloß durch verirrte Ideologen.

Das Problem mit den Grünen ist ein anderes: deren »Wir« ist ein autoritäres, gouvernantenhaftes Von-oben-nach-Unten-Wir. Da legt Kubicki ganz zu Recht den Finger auf »Corona«, denn da ließe sich sogar von Staatsterrorismus sprechen, mit dem sich die Grünen gemein gemacht haben. Sie und auch die SPD stehen heute für ein Laboratorium kultureller Repressionstechniken, mit denen sie die Herrschaft des globalen Finanzkapitalismus bloß komplementiert haben.

in Deutschland gilt das GG, hierzulande wird man als Ich geboren, als freier Mensch, und
dass es ohne Wir kein Ich gibt, das hat lediglich biologische Gründe, und berechtigt andere, beispielsweise auch die Eltern nicht, die freie Entfaltung ihrer Kinder zu unterdrücken.

Ergo, die Parole "Frei sind wir nur als Wir", die dürfte mit hiesigen GG unvereinbar sein, viel eher entspricht diese Parole totalitärem Gedankengut!?

Ingbert Jüdt | Sa., 6. Juni 2026 - 11:24

Aber Sie sehen bereits an der starken sozialen Verriegelung des deutschen Bildungssystems mit seinen geradezu schicksalhaften Weichenstellungen, wie sehr das Bildungskapital des »Ich« am familiären »Wir« hängt. Das ist nicht bloß Biologie, sondern es definiert den Mensch als Kulturwesen. Früher einmal hat »Arbeiterbildung« solche Mängel in einem solidarischen »Wir« wenigstens abgemildert.

Ein »Wir« fehlt überall dort, wo wir in der Realität kein souveränes »Ich«, sondern bloß atomisierte Menschenpartikel finden. Dergleichen finden Sie im Niedriglohnsektor, wo die »Ich-AG« nichts weiter als ein Spiel mit gezinkten Karten ist, oder in Ländern, in denen bereits die Idee von Betriebsräten als »Kommunismus« gilt.

Und ja, die Parolen der Grünen sind heute totalitär. Weil sie die demokratische Idee durch Gouvernantenregimes ersetzt haben, die den Demos als Pöbel verachten. Demokratie ist der Weg, vom »Ich« zum »Wir« zu kommen, und muss heute diesseits des Parteienstaats neu erfunden werden.

das hiesige Bildungssystem ist in der Lage pro Altersjahrgang etwa 1/3 Jugendlicher mit einem Abitur in der Tasche zu entlassen, wobei zu bedenken wäre, dass für das Gymnasium ein mindest IQ von 110 - 115 empfohlen wird, ergo ist das hiesige Bildungssystem in dieser Frage kaum zu kritisieren, da etwa 50% der Bevölkerung ein IQ von 90 -100 hat.

Angelika Sehnert | Sa., 6. Juni 2026 - 09:35

Die Grünen sind ein spätes,aber missglücktes Ergebnis der Deutschen Romantik. Schon dort findet sich heutige grüne Fortschrittsfeindlichkeit und die schwärmerische Sehnsucht, im „Wir“ elitärer, exklusiver Dichter- und Denkerzirkel aufzugehen.
Die Grünen sind ein illiberale, geradezu reaktionäre Partei, deren biedermeierlich-bürgerlichen Mitglieder es nicht geschafft haben echte, kompromisslose Sozialisten zu werden. Denn das wäre persönlich dann doch recht unangenehm,man mag seine Privilegien und bequem hat man es auch gern.Daher strebt man die miefige Atmosphäre des Kollektivs an, ohne eigene Verantwortung. Der Staat sorgt für alles, ohne eigene Anstrengung. Die Grünen sind die politische Vertretung des Öffentlichen Dienstes in seiner schlechtesten Ausprägung, der Aufteilung von Verantwortung bis keiner mehr eine hat.
Freiheit, individuelle Freiheit ist dagegen anstrengend, herausfordernd, unbequem, verlangt Verantwortung. Aber sie ist das Fundament unserer westlichen Zivilisation.

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 6. Juni 2026 - 10:14

ist mein Eindruck, dass sich die Grünen evtl. von der FDP her oder zu ihr hin etablieren wollen.
Als Motto "Wir sind frei und bürgerlich"?
Ich frage als SPD-Mitglied doch nicht die FDP oder die CDU, wo ich "bürgerlich" und "staatstragend" sein kann.
Ich bitte um Vergebung, aber ich benutze auch eher die die Bezeichnung "parlamentarisch" für das Bürgerliche, denn das scheint mir das große Erbe bürgerlicher Emanzipation und "verantwortlich" als "staatstragend", denn so kenne ich die SPD.
Das Grüne ist das Kernelement der Grünen. Da ist es gut aufgehoben, das muss die SPD nicht werden.
Das Linke auch besser bei den Linken, die SPD sehe ich eher gesellschaftlich und sozial.
Aber es ist doch gut, wenn die Grünen sich einmal an Theoriebildung versuchen und auch, wenn sie sich breiter aufstellen wollen...

Karl-Heinz Weiß | Sa., 6. Juni 2026 - 10:19

Die Rede der GRÜNEN-Parteivorsitzenden zeigt exemplarisch, warum Cem Özdemir bei seinem Wahlkampf in BW zentrale Positionen seiner Partei peinlich genau ausgespart hat. In den neuen Bundesländern bekam diese Partei nie einen Fuß auf den Boden. Wenig verwunderlich: 40 Jahre staatliche Bevormundung waren ausreichend, um nicht in die Verlängerung zu gehen. Aber die Buschmann-FDP wählte das andere Extrem: 50 verschiedene "Geschlechter" sind nicht Ausdruck von Freiheit, sondern von politischer Betriebsblindheit. Und die 60/40-Partei hat diesen Zustand trotz "Hammer-Ankündigung "noch nicht verlassen.

Pamin | Sa., 6. Juni 2026 - 11:53

Die einzige Gleichstellung, die es gibt, ist die vor dem Gesetz. Ansonsten sind Menschen nie gleich, sondern höchst unterschiedlich. Es kann daher nur Gleichberechtigung geben. Gleichstellung und ihre Beauftragten sind absoluter Unsinn.

Klaus Funke | Sa., 6. Juni 2026 - 12:41

Frau Brantner sieht einer alten Freundin von mir zum Verwechseln ähnlich, beinahe wie eine Zwillingsschwester. Und nach der Freud´schen Physiognomietheorie muss sie demnach auch ähnliche Charaktereigenschaften besitzen. Wenn dem so ist, kann ich die Grünen nur warnen. Sie werden den Tag noch verfluchen, an dem sie Frau Brantner zu ihrer Chefin gemacht haben

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